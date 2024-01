Un estudi presentat a l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears assegura que els joves catalanoparlants són els primers a canviar de llengua

La Universitat de les Illes Balears ha presentat la sisena edició de l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears, una publicació que recull 17 articles sobre diferents aspectes de la realitat del jovent de les Balears.

Entre els estudis que conformen l'Anuari destacam el que assegura que l'ús de la llengua catalana entre la població jove (entre 15 i 29 anys) de les Illes està en «regressió», tot i que aquest segment de la població és el que presenta un índex de coneixement més elevat, segons assegura l'estudi 'Els joves i llengües a les Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants' de Xisca Castell, Elga Cremades i Maria del Mar Vanrell.

En les seves conclusions, les investigadores expressen una especial preocupació per l'increment de casos de joves catalanoparlants que canvien de llengua i adopten el castellà com a llengua vehicular. De fet, insisteixen, són els que menys mantenen el català en les seves conversacions en àmbits com l'escola, la família, la feina, els amics o el temps lliure.

Les investigadores lamenten que es mantengui la percepció que el català només és adequat per comunicar-se amb persones que són concebudes com autòctones, ja sigui per la seva manera de parlar o pel seu aspecte físic.