El Fòrum de la Societat Civil presenta un visor web per a consultar les dades de l'informe de l'Observatori de les Transicions

El Fòrum de la Societat Civil, conformat per 22 entitats ciutadanes de Mallorca, ha presentat aquest dimecres el Visor de les Transicions. Aquest nou element que entra a formar part del projecte de l’Observatori de les Transicions és un visor, que podeu trobar a la pàgina web www.forumsocietatcivil.org baix el nom 'Evolució de les transicions', i que mostra en línia les dades dels indicadors recollits, per veure’n l’evolució de forma clara. Els indicadors es troben agrupats per temàtiques, i té l’objectiu d’aterrar la informació derivada d’aquests en la societat civil, constituint un mecanisme de processat i transmissió de la informació entre les entitats científiques i la ciutadania no especialitzada.

A més, l’entitat ha anunciat que ja s’està fent feina en la nova edició del projecte de l’Observatori de les Transicions, el qual cerca impulsar una xarxa col·laborativa publicoprivada en la qual es generi una transmissió de coneixement i una anàlisi de la situació actual i futura de l’illa de Mallorca en temes relacionats amb economia, societat i medi ambient. Aquesta nova edició comptarà amb la col·laboració d’un total de 26 persones, combinant persones investigadores júnior i sènior, a les quals se’ls assignarà un dels temes clau a analitzar. De forma addicional, als joves investigadors i investigadores se’ls facilitarà una beca de col·laboració aportada pel Fòrum de la Societat Civil. Aquesta tasca tendrà un horitzó temporal d’un any, al llarg del qual es continuarà fent difusió dels avenços realitzats, es publicaran documents d’anàlisi i cap a finals d’any serà quan es presentaran els informes amb les dades actualitzades de les transicions ambiental, econòmica i social.

El 2021, el Fòrum va iniciar una primera edició del projecte de l'Observatori de les Transicions, el qual proposava l'impuls d'una xarxa col·laborativa per compartir informació, generar noves estadístiques i compartir tasques de formació i gestió del coneixement de la situació actual a Mallorca i de si ens encaminam cap a un futur sostenible. Per a fer-ho, l'Observatori va treballar (i treballarà en la nova edició d’enguany) sobre una definició contínua de temes clau sobre els quals cal fer una feina d'observació, i dels quals s'estableix un llistat de més de 100 indicadors per a fer una avaluació objectiva i quantitativa de la seva evolució.

Aquesta xarxa inclou equips intergeneracionals, combinant experts en els temes tractats amb gent jove que s’impliqui des del principi amb els objectius i desenvolupament de l’Observatori, per a potenciar i ajudar en la formació d’aquests joves investigadors. Aquest projecte va produir una sèrie de documents, presentats públicament i disponibles tant en format digital com en físic, en què es detallaven les conclusions derivades de l’anàlisi d’aquests indicadors de les tres transicions estudiades: l’ambiental, l’econòmica i la social.