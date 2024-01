Jutgen un jove britànic per una falsa amenaça de bomba en un vol a Menorca

L'Audiència Nacional espanyola jutja aquest dilluns un jove britànic a qui la Fiscalia imputa un delicte de desordres públics perquè el juliol del 2022 va alertar a través de les xarxes socials d'una falsa amenaça de bomba en un avió en què volava i que feia el trajecte de Londres a Menorca.

A l'escrit d'acusació, recollit per Europa Press, la Fiscalia no sol·licita pena de presó per a ell però sí una multa de 22.500 euros. A aquesta xifra suma una indemnització de gairebé 95.000 euros per al Ministeri de Defensa per les despeses derivades del desplegament d'un caça que va escortar aquest vol fins a l'aterratge.

Segons el relat de fet que recull el Ministeri Públic, el 3 de juliol del 2022, l'acusat era a l'aeroport de Gatwick (Londres) davant del taulell de facturació per a agafar el vol amb destinació Menorca quan va enviar un missatge a través de l'aplicació Snapchat al grup d'amics amb els quals volava on apareixia una fotografia foto seva i al peu de la imatge la frase «On my way to blow up the plane (I'm a member of the Taliban)».

Com explica la Fiscalia, aquest missatge va ser captat pels serveis de seguretat del Regne Unit quan l'avió sobrevolava l'espai aeri francès, i vanrenavisar les autoritats espanyoles. Amb aquest avís, i davant l'amenaça de bomba es va decidir desplegar l'Eurofighter per a escortar el vol.

Finalment, l'avió va aterrar a l'aeroport de Menorca cap a les 16.44 hores i, tal com va informar la Guàrdia Civil en nota informativa, es va arrestar el jove.