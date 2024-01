STEI: «El Govern fa parts i quarts amb els sous públics»

Mentre el cost de la vida continua augmentant a les Illes Balears, els treballadors públics (serveis generals, sanitat, educació i empreses públiques) i docent de la concertada aquest gener cobrarà el mateix import que està cobrant des del juliol de 2023. Així ho ha denunciat el sindicat STEI aquest divendres.

Tot i això —via Llei de pressuposts de 2024— els polítics del Govern s’han assegurat començar a cobrar part del seu increment a partir del mes de gener. Concretament, més d’un 5 %.

Els treballadors públics estan pendents de dues pujades: el 0,5 % relacionat amb el creixement econòmic (amb efectes a partir del gener de 2023) i el 2 % previst al Projecte de llei de pressuposts de l’Estat de 2024 (que es farà efectiu quan s’hagi aprovat aquest pressupost).

A més, l'STEI remarca que el Govern hauria pogut introduir als Pressuposts de 2024 la recuperació de la minoració del 2,9 %, de 2020 però ha prioritzat aquest increment del 7,5 % per als governants.

En resum, en la nòmina del gener els polítics ja percebran una pujada de més del 5 % (pendents d’un 2 % addicional); i els treballadors públics no cobren ni l’increment de 2024 ni una part del de 2023 ni han recuperat la minoració del 2,9 % de 2020. I no se sap quan es cobrarà.

Per això, l'STEI Intersindical critica l’abisme que hi ha entre l’increment del 7,5 % per als governants i el 2,5 % del personal empleat públic. Però considera que el Govern és «molt barrut quan s’aplica increments desproporcionats mentre els treballadors encara esperen quanties de l’any passat».