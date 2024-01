La UIB organitza activitats per a commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat dues activitats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència, que se celebra l'11 de febrer. L'objectiu d'aquestes iniciatives és fomentar les vocacions dirigides als estudis de ciències i tecnologia, en què les dones encara són una minoria. A més, es pretén desmuntar estereotips i mites de gènere associats a aquest tipus de professions i estudis.

'Jo també puc fer-ho'

Dia: divendres, 9 de febrer de 2024

Hora: de les 10 a les 12 hores

Lloc: sala d’actes de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari, Palma

El divendres 9 de febrer tendrà lloc la vuitena jornada 'Jo també puc fer-ho', organitzada per l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (OIO-UIB) i l’Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB).

Aquesta activitat consisteix en xerrades impartides per dones científiques i tecnòlogues a alumnes de secundària. Les ponents compartiran les seves experiències professionals i explicaran els motius que varen fer que s’interessassin per cursar els seus estudis. L’activitat es durà a terme amb la participació presencial d'un centenar d’alumnes de secundària procedents de diferents centres educatius. A més, els centres escolars també podran seguir l'activitat per videoconferència.

Aquesta jornada permetrà als estudiants conèixer de prop dones que ocupen posicions en el món acadèmic i professional, àmbits en els quals les dones estan tradicionalment infrarepresentades.

Amb aquesta iniciativa, es volen proporcionar models de referència en els camps de la ciència i la tecnologia, fomentant la igualtat de gènere en aquests àmbits professionals. Així mateix, la Universitat contribuirà al seu paper com a transmissora de valors, destacant la importància de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

'La chica que soñaba'

Dia: diumenge, 11 de febrer de 2024

Hora: 18 hores

Lloc: Teatre Xesc Forteza, Palma

El diumenge 11 de febrer, la companyia Cross Border representarà l’obra de teatre 'La chica que soñaba', al Teatre Xesc Forteza de Palma. Aquesta activitat, organitzada per la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC-UIB), té com a objectiu contribuir a mostrar la tasca de les dones dedicades a la ciència, eliminar el biaix de gènere en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, i fomentar les vocacions científiques.

'La chica que soñaba' és un projecte escènic que s'ha representat amb gran èxit en diversos indrets d’Espanya, amb l'objectiu de visualitzar la problemàtica de les dones en àmbits històricament masculinitzats, sobretot en el camp de la ciència. L’obra vol ser una font de qüestionament i inspiració perquè tant els al·lots com les al·lotes puguin triar les seves carreres professionals sense limitacions imposades pel gènere.

Podeu obtenir les entrades de franc a aquest enllaç.

Aquesta activitat forma part de la programació anual de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la UIB, que compta amb la col·laboració de la de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministeri de Ciència i Innovació.