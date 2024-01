Arxivada la denuncia de la UIB per la desaparició de quatre quadres del seu fons artístic

La Fiscalia ha arxivat la denúncia presentada per la Universitat de les Illes Balears (UIB) per la desaparició de quatre quadres del seu fons artístic, donats fa 35 anys a la institució.

Segons ha informat la UIB aquest dilluns en una nota de premsa, l'informe elaborat per la Policia espanyola posa de manifest la dificultat de localitzar els quadres, el rastre dels quals es perd després d'una exposició realitzada en 1989. El document confirma que aquelles obres eren propietat de la UIB des d'aquell any i que es desconeix el moment en què varen desaparèixer.

Donat el temps transcorregut, i l'absència d'un registre de moviment de les obres, la investigació no pot prosseguir. A més, si hi hagués cap delicte, ja hauria prescrit, o els seus responsables haurien mort --quedant extingida la responsabilitat penal--.

Això, sumat a la falta d'indicis, ha portat a la Fiscalia a arxivar les diligències, obertes arran de la denúncia que va formular la Universitat en 2023.

Quadres desapareguts

Es tracta de quatre obres cedides pels artistes Miquel Barceló, José María Sicília, José Manuel Broto i Xavier Mariscal. Procedeixen d'una campanya impulsada pel grup ecologista GOB en el 1988, sota el lema 'Sa Canova contra Ravenna', per impedir la construcció d'un complex urbanístic per part de l'empresa Ravenna en la finca de Sa Canova, en la costa d'Artà.

L'artista Miquel Barceló va promoure que un col·lectiu d'artistes donàs una obra original per fer cartells i recaptar fons per a la campanya. A més dels quatre pintors ja esmentats, també hi varen participar Antoni Tàpies i Miguel Ángel Campano.

No obstant això, aquesta donació no consta documentalment en els arxius de la UIB. El lliurament, que es va fer de manera desinteressada, va quedar reflectida en la premsa de l'època, encara que segons va matisar la Universitat els periòdics varen parlar erròniament d'una adquisició.

D'aquestes sis obres, només dues, les de Campano i Tàpies, estan incloses en l'inventari artístic de la UIB i romanen al campus. De fet, el quadre de Tàpies presideix la sala del consell de direcció.

La UIB va detectar l'absència de les obres al febrer de 2022, quan es va assabentar que el quadre de Miquel Barceló estava a punt de sortir a subhasta. Per això, la Universitat va requerir de manera urgent a la casa de subhastes que paralitzàs la venda pública i va contactar amb la persona dipositària, una propietària particular que l'havia comprat anys abans en una galeria d'art de Palma que ja no existeix i el propietari de la qual havia mort. La dona va cedir el quadre a la UIB gratuïtament.

A l'abril, la UIB va presentar la corresponent denúncia, que ara ha quedat arxivada. El rector, Jaume Carot, va explicar llavors que encara que la donació estava fefaentment comprovada, no hi havia constància que les obres arribessin a entrar materialment en la Universitat. Se sap que els quadres es varen exhibir en diverses exposicions abans que se'ls perdés la pista.

Així, els quadres de Sicília, Broto i Mariscal continuen en parador ignorat.