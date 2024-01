El Consell durà a terme un programa d'atenció psicològica per a infants i joves a proposta de MÉS per Mallorca

El ple de Consell de Mallorca ha aprovat la proposta de MÉS per Mallorca per tal d'oferir, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia, assistència psicològica als infants i joves de Mallorca. La iniciativa, defensada per la consellera de MÉS per Mallorca Catalina Inés Perelló ha estat aprovada per unanimitat.

Perelló ha explicat que el Consell de Mallorca té transferides les competències en matèria de joventut i que, d'acord amb el marc normatiu vigent, té la capacitat de crear programes i accions que facilitin l'autonomia personal de la joventut i promoguin hàbits de vida saludables i actituds responsables.

Així, Perelló ha remarcat que «en un context en el qual els i les joves s'enfronten a un futur incert marcat per les dificultats per emancipar-se, accedir a un habitatge digne, els salaris baixos i la precarietat laboral, el benestar emocional d'aquest col·lectiu s'ha vist afectat davant d'uns canvis que es perceben com a permanents i que afecten especialment la seva salut mental».

En aquest sentit ha remarcat que d'acord amb les dades fetes públiques pel Govern de les Illes Balears, els ingressos hospitalaris de nins i joves per problemes de salut mental van augmentar un 60% al conjunt de l'arxipèlag l'any 2021. A més, a 2022 i també segons dades del Govern, les Illes Balears tenen un percentatge d'augment de temptatives de suïcidi infantojuvenil d'entre el 27 i 30%. A més, els suïcidis continuen sent la primera causa de mort entre joves de 15 a 29 anys.

Davant tot això, a més de facilitar l'assistència psicològica, MÉS proposa que el Consell de Mallorca, a través de la direcció Insular de Joventut, promogui campanyes publicitàries i accions de conscienciació per promoure la salut mental del jovent. La moció també insta el govern de les Illes Balears a dotar als instituts de suficients professionals de psicologia clínica per a treballar la salut psicològica de l'alumnat. Finalment, el Consell també demanarà als centres d'atenció primària que comptin amb psicòlegs.