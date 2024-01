El Govern manifesta el seu rebuig a l’augment del 20% en l’impost dels bitllets d’avió previst pel govern d’Alemanya

El Govern ha fet pública a seva «preocupació» per «les primeres informacions oferides per l’executiu alemany que apunten a un augment del 20% de les taxes en els bitllets d’avió que les companyies aèries hauran de pagar a partir del maig per als trajectes que parteixin des dels aeroports nacionals».

«No és una bona notícia», ha afirmat Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports, «perquè tot increment en els impostos repercuteix directament en el consumidor, concretament l’alemany, que és el segon en importància a la nostra comunitat després del nacional».

El Govern es mostra preocupat perquè aquesta mesura provoqui una disminució de l’oferta de rutes entre Alemanya i les Balears, a causa del descens en la demanda davant una pujada dels preus, però no dubta que «les Balears continuaran essent el referent turístic que sempre ha estat per als turistes germànics».

En tot cas, des de la Conselleria es confia que aquest projecte de llei de finançament pressupostari no continuï la seva tramitació, ja que es considera que «posar fre a l’activitat turística no sembla la millor solució per resoldre una situació econòmica difícil». En aquest sentit, el conseller Bauzà demanarà al ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que intercedeixi perquè el govern alemany reconsideri la seva postura en aquest assumpte.