Plataforma per la Llengua organitza diverses activitats en el marc de les festes de Sant Antoni i la Diada de Menorca

El 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, se celebra la Diada del poble de Menorca, una data que commemora la conquesta de l'Illa per part del rei Alfons el Franc (València, 1265-Barcelona, 1291), que va dur a aquestes terres la cultura i la llengua catalana. «Una llengua i una cultura que des del 1287 fins al dia d'avui ens identifica com a poble, malgrat els atacs i les polítiques en contra en un estat uniformitzador que no respecta la riquesa de la seva diversitat lingüística. I si els menorquins, des de fa anys, commemoram aquesta data significativa perquè representa l'origen del que hem estat i som com a poble fins a dia d'avui, també reivindicam la llengua catalana, la pròpia de l'illa, arribada amb la conquesta fa més de 700 anys, i la comunitat lingüística catalanoparlant de la qual formam part», explica la Plataforma.

«Cada Diada és una bona ocasió per reflexionar sobre el camí que hem fet recentment i encara feim, defugint els tòpics de rigor, atenint-nos als tres grans trets que constitueixen els pobles: una natura, l'entorn necessari per existir; una cultura, que té com a expressió excel·lent la llengua i els costums; i una política, que neix de la cultura, que faci possible un estil de viure, d'actuació i d'acció originals a partir dels quals es desenvolupin les transformacions. Sobre aquests tres grans trets a què feim referència, àmpliament comentats pel nostre admirat Joan F. López Casanovas en els seus articles, podem pensar que es fa necessari un redreçament com a poble si ens volem projectar cap al futur», assegura l'ONG del català.

Plataforma per la Llengua Menorca «centra els seus objectius en la defensa de la llengua i la seva normalització. Amb més motiu, idò, també ens hem volgut afegir als actes commemoratius de Sant Antoni per fer palesa, una vegada més, la importància de la llengua com a eix vertebrador i de cohesió social i reivindicar el paper que li correspon en tots els àmbits de la vida social, política i administrativa. Per fer palesa, ara més que mai que ens enfrontam a una situació d'emergència lingüística, la necessitat d'un tomb en la consciència lingüística dels menorquins a favor de la pròpia llengua. Per fer paleses les mancances en la protecció jurídica del català i denunciar les decisions polítiques que volen arraconar i minoritzar cada vegada més la nostra llengua».

