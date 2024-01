Reforcem el servei de tren Palma-Inca amb motiu de la Colcada de Reis

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) reforçarà el servei de tren Palma-Inca aquest divendres dia 5 de gener amb motiu de la Cavalcada de Reis a Palma. Per tal de facilitar la tornada, s’han programat tres serveis especials de Palma a Inca, amb sortida a les 21.25h, les 22.00h i les 22.30h, els quals faran aturada a totes les estacions intermèdies i que s’afegeixen al servei regular de tren.

Aquest reforç del servei de tren per al dia 5 de gener s’afegeix als serveis especials nocturns que SFM ha ofert enguany per les festes, els dies 24 i 31 de desembre passats, per a la Nit de Nadal i per a la de Cap d’Any, i al reforç dels serveis tant el dia de Nadal (25 de desembre) com el primer de gener respecte d’altres anys.