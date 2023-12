L'Esquerra Independentista publica el seu manifest per la Diada de Mallorca

Aquest divendres, l'Esquerra Independentista ha fet públic el seu manifest amb motiu de la Diada de Mallorca.

Les entitats de l'Esquerra Independentista han declarat que «el context polític institucional torna a situar en el poder el PP amb el suport de l'extrema dreta de VOX». Aquest govern, diuen, «ha començat a aplicar mesures que marquen el perfil clar del programa espanyolista: atacs sistemàtics a la llengua i a la cultura pròpies de Mallorca amb la segregació lingüística a les escoles i l'arraconament del català a tot el sector públic».

A més, han fet referència a l'eliminació de l'Oficina de Drets Lingüístics i a la seva substitució per l''Oficina de Libertad Lingüística', a l'eliminació de les polítiques d'igualtat i de reconeixement de la violència masclista i de la diversitat sexual i de gènere. Han remarcat que el programa del Govern està del capitalisme i dona barra lliure als especuladors, i que provoca més monocultiu turístic, privatitzacions i destrucció del territori.

Han recordat també que els governs anteriors, suposadament progressistes, «no han estat capaços de proposar alternatives reals» ni de «fer front als principals reptes socials i culturals de les classes populars mallorquines».

Finalment, han constatat que és necessari «un moviment popular fort i organitzat, per fer front als reptes que tenim com a poble» i que cal «creure en les nostres pròpies forces per alçar un mur popular contra totes les agressions al nostre poble i per avançar cap a la conquesta de la sobirania plena en tots els àmbits».