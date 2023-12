Les cooperatives d'ensenyament de les Balears defensen el català i asseguren que els centres no tenen espai pel desdoblament de classes

El sector educatiu de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Balears (Uctaib) ha assegurat aquest dimarts que els centres «no tenen la infraestructura pertinent per aconseguir el desdoblament de l'espai».

En un comunicat, ha apuntat que aquesta circumstància «va quedar demostrada amb les mesures aplicades en la pandèmia de la Covid-19». D'aquesta manera, Uctaib ha expressat la seva inquietud pel pacte entre PP i Vox per aprovar els Pressuposts de 2024, amb l'adopció d'una esmena de Vox per destinar 20 milions d'euros a la implantació d'un programa pilot per la lliure elecció de llengua en els centres en el pròxim curs.

Les cooperatives critiquen que, tot i la normativa vigent, -la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de Mínims o la Llei balear d'Educació-, la Conselleria d'Educació i Universitat «obre la porta a què les famílies puguin escollir la llengua d'aprenentatge dels seus fills».

Per això, Uctaib ha incidit que actualment «no hi ha cap conflicte lingüístic en les aules» i han defensat que el model que està implantat «funciona sense distinció entre l'alumnat».

«La llengua catalana és la llengua pròpia de les Balears i és l'element clau de cohesió social i, per tant, tot l'alumnat ha de conèixer-la. El nou pla farà que l'alumnat que només tria la llengua castellana, quedi en desavantatge en rompre el principi d'equitat», han destacat.

En aquest sentit, han assenyalat que l'alumnat «no té el mateix accés a continguts» en català que en castellà a les xarxes socials o mitjans de comunicació, i això provoca que «no hi hagi igualtat d'oportunitats».

A més, ha raonat que l'ús social de la llengua catalana sigui de les hores lectives dels centres és «minoritari» i, per tant, «fa que hi hagi retrocés».

D'aquesta manera, Uctaib ha considerat que seria «convenient» que els recursos extraordinaris per dur a terme aquest pla «assignaran a la dotació de professorat i materials pels centres, per atendre a l'àmplia diversitat».

«L'administració ha de vetllar per l'ús i defensa de la llengua pròpia de les illes, per això, es necessiten polítiques per incentivar-la», han conclòs.