[VÍDEO] La Plataforma contra els Megacreuers llança una campanya de micromecenatge per pagar una multa de 4.000 euros

La Plataforma contra els Megacreuers llança una campanya de crowdfunding per pagar una multa de 4.000 euros, «desproporcionada i injusta», que es va posar per organitzar una acció pacífica.

El passat 9 de maig, la plataforma va organitzar una acció reivindicativa a bord del veler històric Rafael Verdera (tal com es va fer l'any 2019) per rebre el creuer més gran del món, el Wonder of The Seas, que arribava per primera vegada al port de Palma.

Amb la campanya, l'organització vol recaptar el necessari per fer front a la multa i poder continuar amb la seva tasca d'incidència, sensibilització i denúncia.

Es pot col·laborar en el següent enllaç: https://goteo.cc/multa