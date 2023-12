L'advocada María del Carmen López González serà la nova vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears (Icaib), després de proclamar-se l'única candidatura que s'ha presentat a les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern.

També han estat proclamats Salvador Perera Morell, José de Juan Orlandis, Miquel Albertí Amengual i Lydia Blanco Rodríguez, així com María Elena Germán Foz per al càrrec de tresorera i Neus Linares Llabrés per al de secretària.

D'aquesta manera, la Junta de Govern incorpora dos nous membres, José de Juan, que ocuparà el lloc de l'ara vicedegana Carmen López, i Elena Germán, segons ha informat la institució col·legial. Substituiran en els seus càrrecs, respectivament, a Rafael Gil March i a Irma Riera Marquina, que no s'han presentat a la reelecció.

La resta de l'òrgan de govern col·legial està format per Martí L. Aleñar Feliu, degà; María José Lagos Aguilar, bibliotecària-comptadora; i Miguel Cerdà Pedra, Javier Fernández Pineda, Pedro Monjo Cerdà, Eva María Cardona Guasch i Patricia Campomar Gómez, diputats 3r, 5è, 6è, 7a i 8a respectivament.

Tots ells prendran possessió dels seus càrrecs el mes de gener de 2024.