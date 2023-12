L'Assemblea Popular de Son Sardina tem que el segon cinturó sigui moneda de canvi entre PP i VOX i recorda que «no té el suport del poble». En Un comunicat distribuït aquests dies, l'organisme popular recorda que «el passat 28 de setembre, el partit feixista VOX plantejà a la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament 'la necessitat de fer el Vè tram del II Cinturó per descongestionar la via de cintura'. Una autopista –diguem-ho clar!– que, com rebutjàrem enèrgicament aviat farà 20 anys, connectaria les carreteres de Sóller i Valldemossa a pocs metres del CEIP Maria Antònia Salvà i tallaria Son Sardina i sa Garriga per la meitat».

Els sardiners també recorden que «entre 2003 i 2007, rues reivindicatives i talls de carreteres varen ajudar a estendre el clam per Son Sardina (i tants altres indrets) contra aquest projecte que, ahir com avui, atacava per igual la nostra ecologia ambiental i social. Tot i que la pressió popular feu que VOX retiràs la moció, l’amenaça és encara 'damunt la taula' –és a dir, oberta a estudi– i podria reaparèixer».

Des de l'Assemblea Popular de Son Sardina expliquen que «tenim presents els estira-i-afluixes entre PP i VOX a les institucions i el perill que el Segon Cinturó pugui ser moneda de canvi. Per això, com també mostra el comunicat que publicà el mes d’octubre la Plataforma Estimam Son Sardina, volem recordar que el II Cinturó no té suport al poble: no l’entenem com una solució, sinó com un malson. Bàsicament perquè la continuació del projecte, que ens retorna als pitjors anys del govern del ciment PP-UM, no respon a les necessitats reals dels habitants de l’illa i, com indicà el GOB l’any 2016, té com a gran perill l’augment de la pressió urbanística sobre les zones rurals existents entre Son Ferriol i Son Sardina. Més quan l’amenaça no arriba només en forma de carretera, en un moment en què els tentacles capitalistes colonitzen l’entorn agrari per mitjà de projectes de grans parcs fotovoltaics».

«No negam que hi ha un problema de saturació vial al nostre voltant. Ara bé, és fals que s’expliqui en relació a les necessitats dels treballadors i les treballadores de l’illa o que es pugui arreglar amb més carreteres» afirmen.

També expliquen que «el mes passat, una trentena de col·lectius socials impulsaren la Contracimera Social del Turisme en motiu de la cimera que reuní els ministres de turisme de l’UE a casa nostra. Una de les conclusions de la Contracimera fou que, a Mallorca, la planificació de les comunicacions i de les infraestructures de transport, així com les inversions públiques al respecte, s’han realitzat des de fa dècades en funció dels interessos del capital turístic i al marge de les necessitats de la població resident.

La congestió que VOX vol abordar amb la partició del nostre poble té molt a veure amb l’expansió del lloguer turístic (i del negoci de cotxes de lloguer) arreu de l’illa, amb l’absoluta insuficiència del transport públic i amb els efectes del disseny d’uns plans de carreteres centralitzats a Palma, sense connexions circulars entre comarques. Per tant, la solució no és una altra carretera, ni potenciar l’ús del vehicle privat».

Com a possibles solucions citen:«a) limitar i controlar efectivament el lloguer turístic d’habitatges i vehicles; b) potenciar el transport públic i mantenir-ne la gratuïtat, com exigeix la recentment creada Plataforma pel Transport Públic; c) orientar les polítiques de mobilitat a millorar la vida de la classe treballadora i no a enriquir propietaris, constructors i hotelers amics del govern».

«Que VOX i els partits que li vulguin fer el joc ho tenguin clar: si hi ha cap intent de tirar endavant el projecte, el poble respondrà» conclouen.