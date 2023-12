Detecten per primera vegada a Mallorca la presència de la microvespa 'Oobius rudnevi'

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Servei de Sanitat Forestal, ha confirmat que, per primera vegada, s'ha trobat a les Illes Balears, en aquest cas a l'illa de Mallorca, la microvespa Oobius rudnevi. Aquest parasitoide d'ous del banyarriquer (Cerambyx cerdo) es va detectar el passat mes de juliol a un alzinar situat a Biniamar, al municipi de Selva. La seva presència és de gran rellevància fitosanitària tenint en compte els nivells poblacionals del cerambícid i la problemàtica que duu associada als alzinars de Mallorca.

Aquesta investigació neix per la necessitat de conèixer amb més profunditat la fauna dels boscos de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aconseguir un control integral de les plagues i malalties forestals presents en el territori insular. En aquest sentit, el Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal col·labora amb diverses entitats i persones implicades per tal d'afavorir i desenvolupar una investigació científica rigorosa i de qualitat. En aquest cas, els autors de l'estudi són: Luis M. Torres-Vila, Marc Mascaró i Luis Núñez Vázquez. La troballa ha estat fruit de la col·laboració institucional amb la comunitat autònoma d'Extremadura, territori amb el mateix problema fitosanitari.

A més, i amb la intenció de divulgar-ho, s'ha fet una publicació científica amb el títol 'First record in the Balearic Islands of Oobius rudnevi (Nowicki, 1928) (Hymenoptera: Encyrtidae), egg parasitoid of the great capricorn beetle, Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758)', publicat al Butlletí núm. 66 de la Societat d'Història Natural de Balears (BSHNB) d'octubre de 2023. La publicació es pot consultar a la pàgina web sanitatforestal.caib.es.