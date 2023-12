L'OCB anuncia els guanyadors dels Premis 31 de Desembre

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha donat a conèixer els guardonats de la 37a edició dels Premis 31 de Desembre. Els premiats recolliran els guardons durant la Nit de la Cultura 2023, 17 de desembre a les 19 h al Teatre Principal de Palma.

Els guanyadors dels Premis 31 de Desembre de l’any 2023 són els següents:

Premi Gabriel Alomar, concedit per la Junta Directiva de l’OCB des del 1993 amb l’objectiu de reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que hagi permès expressar amb tota normalitat la catalinitat de les Illes Balears i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat:

Bartomeu Colom Pastor (Sóller, 1951), jurista, doctor en Dret i professor titular de la UIB pels seus estudis sobre l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el seu desenvolupament jurídic, polític i administratiu, i sobre la legislació lingüística que se’n deriva. El jurat també valora el lligam estret del Dr. Colom Pastor amb l’OCB i el seu compromís continuat amb les entitats i les iniciatives de defensa de la llengua.

Premi Francesc de Borja Moll, a una entitat balear destacada per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears, amb motiu del 40è aniversari de l’inici de les seves emissions i pel paper destacat que ha tengut l’emissora territorial de RNE en el tractament de la realitat social, econòmica, política, esportiva i cultural, sempre explicada a través d’un model de llengua correcte, adequat i dignificador. L’ús d’aquest model de llengua ha contribuït a fer viable, al llarg dels anys, diferents registres apropiats per als mitjans de comunicació orals en el nostre entorn.

Premi Josep M. Llompart, a una persona dedicada a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

Damià Ferrà-Ponç, pseudònim de Damià Pons i Pons (Campanet, 1949), per la seva dedicació intel·lectual a l’estudi i promoció de la llengua i la cultura catalanes i a la construcció de la identitat nacional de les Balears en el marc dels Països Catalans, una tasca que el guardonat va començar als anys 70 i que ha continuat al llarg dels anys fins avui dia, materialitzada en estudis i treballs sobre literatura, arts plàstiques, història política i social, i antropologia, sense defugir el combat polític i ideològic d’actualitat.

Premi Emili Darder a una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure:

Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2023, amb motiu de la seva vintena edició. L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears proporciona una anàlisi acurada i profunda del sistema educatiu i sempre ha prestat atenció als aspectes socials que el caracteritzen i determinen. Actualment, l’Anuari de l’Educació és dirigit pel Dr. Joan Amer Fernàndez i l’elabora el Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB. El treball s’edita en el marc d’un conveni de col·laboració signat entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya, la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Premi Bartomeu Oliver, a una iniciativa cultural vinculada a un àmbit territorial concret, que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi:

Programa Téntol, d’IB3 TV, per la seva tasca de divulgació del patrimoni lingüístic del català de les Balears. El programa aconsegueix posar en valor paraules i expressions genuïnes i és presentat per Margalida Mateu i els seus col·laboradors amb un enfocament entretingut i engrescador. A més, el programa s’emet amb bona locució i amb qualitat fonètica exemplar.

Premi Miquel dels Sants Oliver, a l’edició d’un treball sobre les Illes Balears durant l’any de la convocatòria:

Edició del Calendari Folklòric de Mallorca, conjunt de quatre toms d’anotacions antropològiques i culturals agrupades per estacions de l’any, el darrer dels quals correspon a l’hivern. Els textos originals dels volums, procedeixen del fons de Rafel Ginard Bauçà i han estat editats per Andreu Ramis i Miquel Sbert, amb il·lustracions de Toni Galmés i sota la coordinació de Joana Serra. Els llibres han vist la llum en una coedició de Saïmedicions i la Fundació Mallorca Literària.

Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a una persona o col·lectiu emergent destacat en l’animació cultural, la investigació o la creació:

Mar Grimalt (Felanitx, 1996), per la seva dedicació a la música d’inspiració mediterrània i tradicional i a la composició a partir de poemes d’autors com Miquel Bauçà i Maria Mercè Marçal. Els dots interpretatiuss de Mar Grimalt han estat reconegudes en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa i el Tradicionàrius, entre altres esdeveniments musicals que la projecten com un valor emergent de la música mallorquina. El 2023 ha editat el disc Espurnes i coralls.

Premi Aina Moll, a una persona o entitat que, des del voluntariat, du a terme activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic:

Cucorba, per la seva llarga i fecunda trajectòria que ha permès posar a l’abast de generacions de nins i nines de Mallorca tot un conjunt de cançons, jocs, històries, rondalles i altres elements lúdics i recreatius oferts d’una manera viva, genuïna i actualitzada. El grup Cucorba, a més, ha estat sempre un col·lectiu compromès de manera voluntària amb les accions i campanyes de mobilització a favor de la llengua que ha promogut l’Obra Cultural Balear.

Premi Climent Garau, a una iniciativa cívica centrada en l’àmbit general de Mallorca:

Cineciutat, per la seva labor cultural en l’àmbit del cinema. Cineciutat és una iniciativa sorgida des de la base dels aficionats cinèfils i desenvolupada amb l’objectiu de difondre una ampla cultura cinematogràfica a Palma. Es tracta d’una tasca que sempre ha tengut present, en la mesura de les possibilitats, la presència de la llengua catalana tant en la cartellera dels films que s’ofereixen com en la difusió social de les activitats.

El jurat dels premis, format per Pilar Arnau Segarra, Antoni Llabrés Fuster, Antoni Llompart Suau, Neus Picó Veny i Maties Garcias Salvà, vol reconèixer el mèrit de cada una de les candidatures i agrair la implicació de les delegacions i els socis de l’OCB per la presentació de propostes.

L’Obra Cultural Balear recorda que les entrades per a la Nit de la Cultura 2023 ja estan a la venda a la pàgina web del Teatre Principal de Palma.