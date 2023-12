Eivissa diu no a la segregació lingüística: l'IES Isidor Macabich, primer centre de l'illa en proclamar que «la llengua no es toca»

L'IES Isidor Macabich (Eivissa) s'ha subscrit al lema 'La llengua no es toca' aquest dilluns amb la fotografia que ja s'ha fet un centenar de centres educatius de Mallorca. Fa uns dies, el primer de Menorca —l'IES Biel Martí de Ferreries— hi va participar; però encara faltava per començar la iniciativa per la llengua pròpia a l'educació a Eivissa.

Així, membres del claustre d'aquest institut d'Eivissa han volgut deixar clar que són contraris al pla de segregació lingüística a les aules que planeja el Govern per al proper curs.