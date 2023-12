El Servei d'Urgències de Son Llàtzer fa tests gratuïts de VIH en col·laboració amb SEMES i Metges del Món

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer ha fet test gratuïts amb motiu del Dia Mundial contra el VIH, en col·laboració amb el grup Deja tu Huella, de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES) i l’ONG Metges del Món.

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer compta des de l’any 2020 amb un protocol per a la detecció precoç del virus de la immunodeficiència humana (VIH) amb la finalitat d’accelerar el diagnòstic i facilitar que les persones amb infecció per VIH accedeixin al tractament antiretroviral al més aviat possible. D’aquesta manera, disminueix la possibilitat de transmissió a altres persones.

A més, els serveis de Medicina Interna i de Microbiologia de l’Hospital també són part fonamental i col·laboradora per tancar el circuit de detecció, tractament i seguiment d’aquests pacients.

El Servei d’Urgències participa en el grup de treball RED VIH Deja tu Huella, de SEMES. Es tracta d’un projecte de cribratge del VIH que es du a terme també en col·laboració amb la companyia Gilead, sobre la base de les recomanacions recollides en un document de consens publicat per SEMES.

Des que aquest protocol s’ha posat en marxa, a l’Hospital Universitari Son Llàtzer s’han fet 483 serologies del VIH i s’han diagnosticat quatre casos. A més, s’han duit a terme sessions formatives en diferents serveis de l’Hospital i el Servei d’Urgències s’ha adherit al grup de treball de la xarxa SEMES Balears. Les doctores Luisa Martín, Jana Ribas, Karla Llerena i Marilén Arellano, del Servei d’Urgències, lideren i coordinen el projecte a l’Hospital. Des de l’octubre de l’any passat tots els serveis tenen accés per sol·licitar les serologies de cada entitat en el peticionari.

Diagnòstic precoç del VIH, l’assignatura pendent

L’epidèmia causada pel VIH ha suposat des de fa dècades un gran repte per a la comunitat científica. Tot i els enormes esforços i de l’avanç científic, segueix sense estar controlada a nivell mundial i és la causa de gairebé un milió de morts anuals.

A l'Estat espanyol s’estima que més de 150.000 persones tenen VIH i que unes 20.000 no saben que estan infectades. A més, un de cada dos nous diagnòstics del VIH es fa de manera tardana. Cal seguir avançant cap a l’objectiu de controlar la pandèmia del VIH.

Els serveis d’urgències, per mitjà del cribratge del VIH, són una via fonamental per diagnosticar casos en pacients amb un perfil que s’escapa en altres nivells assistencials (joves, immigrants, població d’edat avançada sense sospita de VIH o en circumstàncies relacionades amb les infeccions de transmissió sexual (ITS), profilaxi postexposició o pràctiques com el sexe químic). En aquest sentit, el diagnòstic precoç de la infecció per VIH redueix la morbiditat i la mortalitat dels pacients, mentre que el cost del tractament i cura dels malalts amb diagnòstic tardà és més elevat.