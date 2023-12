Ha mort el pianista Joan Moll

El pianista Joan Moll i Marquès (Palma, 1936) ha mort la matinada passada a 87 anys. Fill de Francesc de Borja Moll i germà d'Aina Moll, inicià els estudis de música amb la professora C. Vilella. Més tard, a Barcelona, estudià el grau superior de piano sota la guia de J. Gibert i Camins. Posteriorment es traslladà a Alemanya, on residí durant nou anys i on amplià i perfeccionà els seus coneixements amb M. Pinter, C. Arrau i R. de Silva.

Distingit amb diversos premis, ha ofert recitals a quasi tots els països d’Europa i també a Mèxic i als Estats Units d’Amèrica. Com a solista, ha actuat amb nombroses orquestres, especialment a Alemanya, i a l’Estat espanyol ha treballat sota la batuta de F.P. Decker, E. Toldrà, C. Stepp, E. Jordà, E. García Asensio i O. Alonso, entre d’altres.

La docència ha estat un element molt important en la seva trajectòria: ha fet classes magistrals en diverses universitats nord-americanes, centenars de concerts per a escolars i cursos d’aproximació a la música per a adults.

Així mateix ha dut a terme una important labor d’investigació, recuperació i divulgació de la música pianística creada per compositors mallorquins, tasca que s’ha reflectit en divuit hores d’enregistraments per a Ràdio Nacional d’Espanya, nombrosos discos i el segon premi a la investigació i difusió del patrimoni musical espanyol atorgat pel Ministeri de Cultura.