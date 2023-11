El GOB celebra els 50 anys i llança la campanya de socis 'Esperaràs 50 anys més?'

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) llança una nova campanya de socis i sòcies dirigida tots aquells seguidors, col·laboradors i persones que donen suport a la feina i reivindicacions de l'entitat, però que encara no s'han fet sòcies.

Així, el GOB interpel·la a aquelles persones amb un compromís ferm per la natura i el territori, que gaudeixen de l'entorn, que estan preocupades per la turistificació i l'emergència climàtica. L'entitat demana que facin una passa més, es facin sòcies de l'entitat i donin suport a la feina de protecció del territori, conservació de la biodiversitat i transformació social que realitza el GOB a Mallorca.

El GOB llança també, i en paral·lel, una acció on apel·len a la complicitat dels nombrosos socis actuals, perquè siguin els ambaixadors d'aquesta campanya i en parlin als seus amics, familiars i coneguts. Ningú com el mateix soci per poder transmetre la feina del GOB en aquests 50 anys de lluita ecologista a Mallorca.

I, és amb motiu del 50 aniversari i acabant aquest any de celebracions, que el GOB vol fer una campanya especial. Per això, aquestes dues iniciatives tendran premi. Participant des d'aquest dimarts fins al dia 22 de desembre tots els nous socis s'enduran una samarreta commemorativa dels 50 anys i participaran en el sorteig d'una panera de productes locals i ecològics. I, evidentment els socis impulsors també veuran recompensada la seva tasca de divulgació, amb una samarreta de la seva elecció i amb la participació en el sorteig d'una altra panera idèntica de productes locals i ecològics, del supermercat cooperatiu Terranostra, valorada també en en 125€.

Fes-te soci a: https://www.gobmallorca.com/fes-te-soci-a/