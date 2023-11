Mallorca per Palestina organitza una contundent protesta contra els atacs d'Israel a Gaza

Una acció contundent. Mallorca per Palestina ha organitzat aquest dissabte una performance a l'aturada dels busos de la plaça d'Espanya de Palma per a denunciar «el genocidi» contra el poble palestí.

L'acció ha consistit en la representació de cossos de víctimes palestines escampades per terra al costat d'una gran pancarta en la qual es podia llegir 'Llibertat per Palestina'. També hi havia activistes amb fotografies de víctimes dels bombardejos israelians a la Franja de Gaza.

L'entitat ha assegurat que «no podem quedar-nos callades davant el genocidi del poble palestí en mans d'Israel» i ha instat a la ciutadania a mobilitzar-se contra la guerra. Segons els darrers recomptes, els atacs d'Israel sobre Gaza ja han deixat més de 13.000 víctimes civils, la majoria infants i dones.