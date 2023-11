Una vuitantena de persones marxen contra les violències masclistes a Alcúdia

Aquest divendres, 24 de novembre, una vuitantena de persones han marxat des del Moll fins al centre d'Alcúdia per reclamar a l'Ajuntament millores socials per tal d'assegurar un sistema de protecció i recuperació òptim i local en la lluita contra les violències masclistes.

La marxa, organitzada per Moviment Alcudienc, ha començat a la Seu del Moll a les 19.30 hores, amb una pancarta amb el lema 'Contra les violències masclistes, lluita feminista'. La manifestació ha seguit pel carrer Teodor Canet i el carrer Pol·lèntia, direcció la Porta del Moll, al centre. Durant la manifestació s'han sentit càntics com «Cap agressió sense resposta» o «No estan mortes, són assassinades».

Durant el tram final, s'han fet uns minuts de silenci per denunciar els 93 feminicidis perpetrats durant el 2023 arreu de l'Estat espanyol. Alguns dels participants han mostrat ciris encesos.

Finalment, a les 20.15 hores, dues militants de l'organització han llegit el manifest davant desenes de persones. En aquest, han demanat la creació d'un pla d'igualtat d'Alcúdia, per tal de desplegar un model que tengui en compte la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les violències masclistes des de la perspectiva local, i des d'una perspectiva interseccional; també, actuacions de conscienciació i sensibilització per transformar la percepció de la població, més punts d'atenció i la redacció d'un protocol d'actuació antimasclista i contra actituds discriminatòries que asseguri una «resposta coordinada per part de les administracions».

Tal com han assegurat, Moviment Alcudienc vol impulsar «una resposta autoorganitzada i col·lectiva per tal de plantar cara al patriarcat i frenar l'extrema dreta que avança dins les institucions».

Tot seguit reproduïm el manifest íntegre de la protesta:

«CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, LLUITA FEMINISTA!

Des de Moviment Alcudienc hem organitzat aquest acte perquè pensam que el dia 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, ha de tenir caire reivindicatiu, de denuncia i lluita, també al nostre poble.

Aquest any s’han comptabilitzat 93 feminicidis arreu de l’Estat espanyol; una xifra que continua augmentant. Aquesta és la màxima expressió de violència que patim dins un sistema que normalitza i legitima les actituds i agressions masclistes.

No són casos aïllats que passen a l’esfera privada, son totes aquelles situacions que vivim les dones dintre i fora de la parella, a casa, a l’espai públic, al privat, i que són conseqüència de la cultura patriarcal i el sistema desigual que ens envolta. Ens agredeixen amb violència física i sexual, però també amb violència psicològica, econòmica, vicària i obstètrica. Les violències són sistemàtiques i transversals, però s’accentuen quan entren altres factors en joc com la classe social, l’edat, la discapacitat, l’ètnia o la raça, que ens fan més vulnerables.

Les alcudienques tenim molt a dir i a aportar, per això exigim una institució local que a més de feminista sigui oberta i participativa, que estigui disposada a innovar democràticament i a tenir en compte les veus de la gent alhora de fer polítiques en matèria d'igualtat. Consideram que els instruments dels que disposa l’Ajuntament d’Alcúdia per combatre les desigualtats entre homes i dones són del tot insuficients. Per aquest motiu, reclamam:

• Uns representants que estiguin a l’altura del repte que tenim com a societat. Fa unes setmanes el regidor de Vox Juan Sendín, encarregat del departament de la Policia Local i de Seguretat Ciutadana, deia textualment: "es que violen són negres". Unes declaracions inacceptables. Cal tenir en compte que aquestes manifestacions no són fets aïllats, sinó que en els darrers anys estem vivint una ofensiva antifeminista que atempta i banalitza la lluita de les dones per la igualtat. Per aquest motiu, la nostra tasca és assenyalar els agents que legitimen aquest discursos a la nostra societat, com alguns mitjans de comunicació, influencers, i sobretot partits d’extrema dreta com VOX que dirèctament neguen l’existència de la violència de gènere. No permetrem que res ni ningú provi d'abolir una lluita de més de 300 anys i que, com a moviment, segueix aconseguint un canvi de paradigma per construir una societat adreçada a la igualtat real de les dones.

• Polítiques públiques de caràcter interseccional, que tenguin en compte els diferents factors socials que caracteritzen algú, per tal de donar veu a tots els aquests casos que encara no es computen com a xifres oficials. El feminisme es dona la mà amb tots aquells col·lectius en què la insterseccionalitat fa aflorar com a col·lectius vulnerables.

• Un pla d’Igualtat. Fan falta mesures transversals per fer front a aquest tipus de violència estructural que afecta dones sense fer distinció, per això s’ha de desplegar un model d’abordatge ampli que persegueixi la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació. Emplaçam a la regidora d’igualtat VERÓNICA CARO a revisar el Pla d’Igualtat per al personal de l’ajuntament que va acabar la seva vigència a l’any 2022. No obstant, aquest pla no és suficient,necessitam la creació d’un PLA D’IGUALTAT dirigit a totes les alcudienques. A més, recordam la necessitat de crear una una Comissió d’Igualtat, que a hores d’ara no existeix tot i estar estipular en l’antic Pla d’igualtat.

• Actuacions de conscienciació, educació i sensibilització sobre les violències masclistes amb l’objectiu de transformar la percepció de la població i aconseguir trencar amb el sistema que les legitima. L'objectiu és i serà un canvi transgeneracional en què els menors siguin l'element clau de canvi per a una nova realitat des de l'educació a les escoles on, a més d'educar, s'advoqui per reconèixer el dret humà de ser. Amb això fem al·lusió a poder i haver de reconèixer els col·lectius LGTBI i les persones trans i normalitzar tota persona reprimida en els estàndards que l'heteropatriarcat no vol deixar cabuda.

• Punts d’atenció per tal d’augmentar la capacitat de detectar les violències masclistes i poder oferir serveis d’atenció i recursos tenint en compte les necessitats de cada situació.

• Atenció en els esdeveniments. En la mateixa línia, cal garantir espais segurs i lliures d'agressions masclistes; així com poder oferir una atenció òptima. Tenir por caminant de camí a casa també és violència.

• Protocol d’actuació contra les agressions masclistes i actituds discriminatòries, per tal d’assegurar una atenció coordinada entre les administracions i establir mecanismes de coordinació i cooperació, que eviti la revictimització i culpabilització de les dones.

L’extrema dreta ha entrat i avança dins les institucions, posant el feminisme i les dones en situacions desiguals i de vulnerabilitat. Cal una resposta autoorganitzada i col·lectiva per tal de defensar-nos i plantar cara al patriarcat que ens està matant.

Contra les violències instaurades, per les dones que avui hi són, però també per les que no, i les que es troben en perill, deim que no en volem ni una menys, no volem sentir por, no volem patir desigualtats, davant les violències masclistes, lluita feminista».