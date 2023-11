L’agrupació d’electors Ara Maó ha organitzat, per al proper divendres, l’acte ‘Amnistia, i ara què?’, per al qual comptarà amb la presència i participació de Cristina Gómez (Podem Menorca), Esther Piñeiro (Esquerra de Menorca), Conxa Juanola (Ara Maó) i Josep Castells (Més per Menorca).

L’esdeveniment tendrà lloc el primer de desembre, a les 19.30 hores, a Ca n’Oliver (carrer d'Anuncivay, 2, Maó).