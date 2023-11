Maria Duran i Homes per la Igualtat reben un reconeixement per part de la Delegació del Govern espanyol a les Balears

El col·lectiu Homes per la Igualtat de Mallorca i la jurista Maria Duran han rebut aquest dijous el reconeixement Meninas 2023 pel seu treball a favor de l'eradicació de la violència masclista a les Illes Balears.

La delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, ha estat l'encarregada de lliurar les distincions, que s'atorguen amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre.

Aquests reconeixements, de caràcter honorífic, es concedeixen des del 2013 a persones, col·lectius, entitats i institucions destacades en la prevenció i la lluita contra la violència masclista i en l'atenció, l'assistència, la protecció i la recuperació de les víctimes.

Des del 2013, l'associació Homes per la Igualtat treballa a favor de la igualtat de drets entre homes i dones i contra la violència de gènere en qualsevol de les seves formes i manifestacions, amb l'objectiu de construir nous models de convivència i entendre la masculinitat.

Entre les moltes activitats que impulsen, figura el cicle anual Paraules per a la Igualtat per a promoure l'ús d'un llenguatge no sexista. El president, Miquel Àngel Lladó, ha estat l'encarregat de recollir el reconeixement.

Per la seva banda, Maria Duran és una de les juristes pioneres en la lluita contra la violència envers les dones a l'àmbit de la justícia. Nascuda a Manacor, ha estat directora de l'Institut Balear de la Dona i és membre de la comissió del Ministeri de Justícia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere a la Llei d'Enjudiciament Criminal i va participar en la redacció de la primera proposició de llei Integral contra la Violència de Gènere, que es va aprovar el 2004.