Vianants de Mallorca: «L'augment de la velocitat màxima pot tenir greus conseqüències en cas d'accident i impacte»

Vianants de Mallorca ha criticat aquest dissabte la decisió del president del Consell, Llorenç Galmés, de pujar a 100 quilòmetres per hora el límit de velocitat en la Via de Cintura.

«Entenem que aquesta decisió, encara que no compleix amb la promesa inicial dels 120 quilòmetres per hora --probablement a causa dels informes tècnics desfavorables-- és clarament populista perquè només cerca acontentar els seus votants», han manifestat des de l'associació.

Perquè, segons han afegit, «aquest lleuger augment en la velocitat màxima, que es traduirà en guanyar, tan sols, pocs segons, podria tenir greus conseqüències en cas d'accident i impacte». «La diferència de 20 quilòmetres per hora davant un sinistre pot ser la diferència entre la vida i la mort. La seguretat viària hauria de ser la prioritat. Qualsevol mesura que comprometi la seguretat dels ciutadans és inacceptable», han subratllat.

En aquest sentit, Vianants de Mallorca ha cregut «especialment preocupant» que, durant la campanya electoral, Galmés fes referència als quatre desgraciats sinistres mortals ocorreguts en la via de cintura després d'aplicar la reducció de velocitat a 80 quilòmetres per hora, «sense dir que cap d'aquests tràgics successos va estar relacionat amb la baixada de velocitat» en tractar-se de dos atropellaments i dues motos que circulaven a gran velocitat. «Aquesta manipulació de la informació soscava la integritat del procés de presa de decisions», ha valorat l'associació.

D'altra banda, Vianants Mallorca ha destacat que aquesta mesura «no resoldrà els problemes de trànsit ni millorarà la fluïdesa». «Al contrari», ha continuat, «afavorirà els embussos que taparan encara més les vies d'entrada a la ciutat».

Per tot això, Vianants Mallorca ha instat les autoritats a reconsiderar aquesta mesura i a comprometre's amb solucions que «prioritzin la seguretat, la salut i la sostenibilitat en benefici de tots».