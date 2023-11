Consubal recomana avançar les compres de Nadal

L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears (Consubal) ha recomanat als ciutadans illencs avançar les compres de Nadal. Així, el president de l'entitat, Alfonso Rodríguez, ha advertit que, com ja és habitual en aquestes dates, «els preus augmenten de manera considerable en alguns productes i serveis».

En concret, productes com a peix, mariscos i algunes carns poden duplicar el seu preu en les pròximes setmanes pel que, segons ha explicat, si es consumirà algun d'ells, «és aconsellable avançar les compres i no esperar a l'últim moment». Igualment, ha afegit, «hauria de fer-se una llista d'aquells menjars i regals que es faran en aquestes dates i adaptar les compres a les necessitats reals i, sobretot, al pressupost personal».

A més, el president de Consubal ha comentat que, «si es té intenció de viatjar per Nadal, s'hauria de realitzar la reserva com més aviat millor, ja que en aquestes dates tan assenyalades els preus dels viatges augmenten per sobre del 200% respecte a dates normals». «Només reservant amb suficient temps d'antelació podrem trobar tarifes més o menys raonables», ha subratllat.

«Quant a productes com a peix, carns o mariscos, una vegada es tinguin decidits els menús, comprar ara i congelar és una molt bona manera d'estalviar», ha insistit. «Igualment, substituir els productes més cars per altres alternatius de menor preu pot suposar un gran estalvi», ha precisat.

«En aquestes dates sembla que tenim l'obligació de ser feliços i que només a través del consum aconseguirem aquesta felicitat, amb el risc que si no som conscients, previsors i previnguts la despesa supèrflua i fora de les nostres possibilitats pot causar-nos l'efecte contrari», ha sentenciat.