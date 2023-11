El Consell de Mallorca augmenta un 22% el pressupost per a Turisme

El Departament de Turisme del Consell de Mallorca gestionarà en 2024 un pressupost de 16,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 22% respecte als comptes d'enguany, que servirà per a promoure la nova gestió turística implantada pel nou equip gestor. D'aquesta manera, passarà en 2024 dels gairebé 14 milions que tenia en 2023 als 16,6 milions que gestionarà el departament dirigit per José Marcial Rodríguez Díaz l'any que ve.

L'objectiu que persegueix el departament amb aquest augment de pressupost és, segons han explicat, «intensificar la lluita contra l'oferta il·legal i per a aconseguir-ho, la Direcció insular d'Oferta i Qualitat, dirigida per Clara del Moral, disposarà de 5,79 milions d'euros, gairebé 750.000 euros més que enguany».

«Aquests fons addicionals serviran per a pal·liar la falta de personal derivada de les transferències de competències i s'usaran per a dotar de més efectius al servei d'inspecció i sanció, tant en el camp tècnic com jurídic per a ser així més eficaços», han assenyalat.