El Consell de Mallorca anuncia que la velocitat màxima de la Via de Cintura passarà a 100 quilòmetres per hora

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat que la velocitat màxima de la Via de Cintura passarà a 100 quilòmetres per hora a partir del 18 de desembre. Galmés, que ha estat acompanyat del conseller de Territori Mobilitat i Infraestructures Fernando Rubio, ha explicat que ja s’ha comunicat a la Direcció General de Trànsit (DGT) la mesura «avalada per informes tècnics ambientals, de traçat i de sinistralitat».

Galmés ha remarcat que és una decisió que «compta amb el suport de tot el sector del transport». «Avui hem comunicat a la Direcció General de Trànsit que la velocitat a la via de Cintura passarà a 100 quilòmetres per hora a partir del 18 de desembre. És una mesura esperada per molts de mallorquins, que compta amb el suport del sector de professionals del transport i que està avalada per informes tècnics que ens indiquen que és del tot factible. Ens vàrem comprometre en campanya electoral que abans de final d’any es duria a terme aquest canvi de velocitat, com una de les principals mesures per desembossar Mallorca, i complim amb la nostra paraula», ha afirmat el president del Consell de Mallorca.

Llorenç Galmés ha afegit que «els informes tècnics que avalen la mesura assenyalen que a 100 quilòmetres per hora hi ha un estalvi de combustible i d’emissions de Co2, apunten que la via de Cintura, tant a 120 com a 80 és l’autopista amb més poca sinistralitat de totes les de Mallorca i que una velocitat a 100 km/h compleix totes les normes de seguretat».

Per part seva, el conseller Fernando Rubio ha detallat els tres informes, de tècnics de la casa i d’empreses especialitzades externes, que «avalen el canvi de velocitat». El conseller ha explicat que l’informe d’impacte ambiental apunta en la seva conclusió principal: «L’anàlisi realitzat indica que una velocitat màxima de 100 Km/h és molt més eficient pel que fa al consum de combustible, especialment en els vehicles pesants. S’ha estimat un estalvi amb l’increment de velocitat de 20.078 litres anuals de benzina i 397.755 litres de gasoil per any». A continuació, l’informe tècnic assenyala que «la reducció del consum de combustible duu associada una reducció de les emissions nocives: Les mes significatives són les d’11.214 kg/any de NOx (òxid de nitrogen), 780 kg/any d’MMVOC (composts volàtils de metà), 385 tones/any de CO2 i 320 kg/any de PM10 (partícules en suspensió)».

Quant al renou, apunta que amb la renovació de la capa d’asfalt amb una de més qualitat reduirà entre dos i tres decibels. També està previst instal·lar-hi pantalles acústiques.

Respecte a la sinistralitat, l’informe revela que la Via de Cintura és l’autopista de Mallorca amb l’índex de perillositat (IP) més baix dels darrers 10 anys. Els tècnics apunten que «des del 2016 se segueix una tendència a la baixa, tant de l’IP com del nombre total d’accidents, i tots els valors es troben sempre per davall del 30, límit per sota del qual es considera un IP molt baix». Quant a la mortalitat, l’informe revela que s’observa un increment des de l’any 2021, atès que fins aleshores només hi havia hagut 3 accidents mortals en 11 anys, passant a tenir 5 accidents mortals en 3 anys.

A més, l’informe sobre el traçat indica que la velocitat a 100 Km/hora compleix les normes de seguretat 3.1 IC del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i aconsella, en dos trams, realitzar una millora del ferm, ja que és molt més recomanable mantenir la mateixa velocitat al llarg de tota la via.