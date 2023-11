Vidal assegura que no renuncia a la gratuïtat del transport públic durant el 2024

La consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha assegurat que el Govern «no renuncia» a la gratuïtat del transport públic pel 2024 i que reclamarà al Govern el mateix tracte que a les Canàries.

Així ho ha explicat aquest dimecres Vidal en la seva compareixença en la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament per explicar els comptes del seu departament pel pròxim exercici.

Pel que fa al transport, Vidal s'ha referit als diversos pactes entre partits per la investidura a escala estatal, i ha manifestat que el Govern reclamarà a l'Executiu central el mateix tracte que les Canàries en cas que aquest arxipèlag rebi una bonificació del 100 per cent.

Per aquest motiu, ha assenyalat que reclamaran que les Balears rebi el pròxim any el finançament estatal necessari per a la gratuïtat del transport públic, més enllà de les bonificacions a determinats col·lectius.

En aquesta línia, ha considerat que «qui mantendrà -la gratuïtat del transport públic- o la suprimirà serà el Govern estatal», afegint que reclamaran «el mateix tracte en totes les illes i que s'aporti el finançament necessari per bonificar el 100 per cent del bus, tren i metro».

Sobre aquesta qüestió, la consellera ha dit que espera el suport de tots els grups parlamentaris, en particular, del PSIB, per fer aquesta reclamació a l'Executiu central.

Per al 2024, la Direcció General de Mobilitat incrementarà el pressupost en 19 milions d'euros, fins als 168,7 milions. En concret, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) manté un pressupost de 147 milions d'euros, i el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) augmenta el pressupost en un 18 per cent, amb un augment d'11,5 milions, fins a arribar als 75,6 milions d'euros.

Per altra banda, la consellera ha defensat que les Balears «ha de recuperar un conveni ferroviari amb el Govern estatal per rebre el finançament per dur a terme els projectes d'ampliació de la xarxa ferroviària».

En el cas del tren de Llevant, Vidal ha assegurat que el Govern «no ha aturat res» perquè «no hi havia cap projecte en disposició d'iniciar les obres ni tenen el finançament estatal necessari».

En aquesta línia, ha assegurat que s'han d'actualitzar els estudis de demanda de totes les possibles ampliacions, tant d'aquesta línia com de les dels corredors Palma-Aeroport-Llucmajor-Campos i Sa Pobla-Alcúdia.