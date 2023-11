FOLC: «Hem d'aturar els peus a un mal govern que serà còmplice de l'extrema dreta en fomentar la divisió, l'enfrontament i la desaparició de la llengua pròpia»

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha manifestat aquest divendres la seva oposició a la proposta denominada 'lliure elecció de llengua' acordada entre el Partit Popular i VOX i la considera «del tot innecessària, ja que no hi ha cap conflicte lingüístic a les aules». «Les escoles de les Illes Balears són i han de ser espais de convivència i de respecte de la diversitat», han remarcat.

La Federació ebutja també la intenció de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de «convertir els centres educatius en el camp de batalla contra la llengua pròpia», i denuncia que «l’únic objectiu de VOX és aniquilar el català del darrer àmbit en el qual encara conserva força i presència, com són els centres educatius illencs».

A més, condemnen l’atac que va patir la seu de l’STEI Intersindical, sindicat majoritari a l’ensenyament públic, la nit de dilluns i expressa el suport a totes aquelles entitats que treballen en el foment de la llengua catalana.

Finalment, la FOLC fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat de les Illes Balears perquè «confiï en la bona tasca dels docents i de les escoles en la difícil feina de la normalització del català i aturi els peus a un mal govern que serà còmplice de l'extrema dreta en fomentar la divisió, l'enfrontament i, en darrer terme, la desaparició de la llengua pròpia».