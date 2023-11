Més de 200 persones exigeixen acabar amb l'explotació dels cavalls de les galeres a Palma

Més de 200 persones, segons els organitzadors, han exigit aquest dissabte la fi de l'explotació dels cavalls de les galeres a Palma i a Mallorca, en una manifestació convocada pel partit animalista Progreso en Verde, al costat de més de 30 organitzacions, col·lectius en defensa dels animals i partits polítics animalistes.

Progreso en Verde ha informat que més de 200 persones s'han reunit aquest dissabte en la manifestació celebrada en el Passeig del Born de Palma contra l'explotació dels cavalls de les galeres i contra la decisió de PP i VOX de rebutjar la implantació de les galeres elèctriques a Palma.

La concentració, que ha transcorregut sense cap incident, ha posat de manifest el rebuig que sent la ciutadania cap a l'explotació dels cavalls. Amb lemes com «Mallorca no vols galeres de cavalls» o «Ja n'hi ha prou de maltractament animal», «Calesero tira tu del carro», «No som racistes, som animalistes», entre altres, els participants han recorregut els carrers del centre de Palma, des del Passeig del Born, passant per la Catedral, fins a l'Ajuntament.

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha agraït la presència de tantes persones i ha lamentat que «l'explotació dels cavalls de les galeres a Palma tenia els dies comptats, però PP i VOX han decidit perpetuar el sofriment dels animals i rendir així homenatge als conductors de les galeres, als quals se'ls permet contínuament incomplir les ordenances, lleis i reglaments».

«És una absoluta vergonya», ha continuat Amengual, «que sabent que hi ha cavalls que donen servei estant en males condicions, estables que no compleixen uns mínims marcats per les lleis i conductors que contínuament incompleixen les normatives, PP i VOX decideixin mirar cap a un altre costat i continuar donant una imatge lamentable de la ciutat».