Denuncien que Algaida fa més d'una setmana que no té servei de correus: s'acumulen milers de cartes, notificacions i paqueteria

La secció sindical d'UGT en Correus ha denunciat públicament aquest dilluns que el municipi mallorquí d'Algaida duu més d'una setmana sense servei postal i ha recordat que la llei postal 43/10 estableix que la ciutadania té dret a un mínim d'un servei diari, tant de lliurament, com de recollida postal.

Segons el sindicat, «la situació és molt greu en totes les carteries i oficines de les Balears però el cas d'Algaida significa la situació més extrema de totes» ja que indiquen que des del passat 23 d'octubre no disposen de servei postal.

«Des de l'any passat, i per una mal entesa centralització de serveis, Algaida ja no compta amb carteria pròpia, els seus integrants varen ser traslladats a la Unitat de Repartiment de Llucmajor, d'aquesta manera, els carters estan obligats a anar i tornar des de la seva nova unitat de repartiment, a més de deu quilòmetres de la seva zona de repartiment», explica UGT, que indica que únicament el trasllat ja suposa «una pèrdua de temps, a més d'un risc en transitar per una carretera saturada i perillosa».

A això s'hi suma, diuen, que el repartiment postal d'Algaida, amb les pedanies de Pina i Randa, va perdre un lloc de treball i actualment compta amb dos carters. A més, ara un d'ells està de vacances i no ha estat rellevat, mentre que l'altre ha aconseguit plaça fixa en la recent consolidació d'ocupació i ha estat traslladat a un centre de Palma, amb el que la seva plaça no ha estat coberta.

Per tot això, el municipi no disposa de carters des del passat 23 d'octubre i actualment té acumulats milers de cartes, notificacions i paqueteria, algun d'ells amb un retard d'un mes.