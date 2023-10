Més del 60 per cent de les compravendes d'habitatges a les Balears les fan estrangers

El 62 per cent de les compravendes immobiliàries a les Balears són realitzades per estrangers, segons el baròmetre immobiliari 'El sentiment de mercat dels professionals immobiliaris', impulsat per l'entitat especialitzada en finançament sostenible UCI i la seva àrea de desenvolupament professional, SIRA.

Segons les mateixes dades, els compradors estrangers a les Balears són principalment alemanys (38 per cent), britànics (25 per cent) i nord-americans (13 per cent).

Pel que fa a les formes de pagament, el 26 per cent dels compradors estrangers a les Balears requereixen finançament bancari, que sol·liciten a entitats financeres espanyoles (36 per cent).

Segons la seva tipologia, els immobles més demandats pels estrangers a les Balears són els habitatges unifamiliars (57 per cent), i pisos (43 per cent).

A les Illes, per altra banda, predomina l'adquisició de segones residències (71 per cent) entre els compradors estrangers. Només el 29 per cent dels compradors adquireix el seu habitatge habitual.

7 de cada 10 agents enquestats preveu estabilitat o augment en el tancament d'operacions de compravenda. Un percentatge que es repeteix quan se'ls demana sobre els preus, ja que el 71,4 per cent dels professionals de les Balears assegura que els preus no baixaran en els propers mesos.