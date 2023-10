Els directors dels centres de secundària traslladen les seves demandes al Conseller d'Educació

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, s'ha reunit aquest dimecres amb els directors dels centres de secundària de Mallorca, una trobada en el qual ha reiterat el seu compromís amb la comunitat educativa.

Segons ha informat la Conselleria, està previst que la setmana vinent es reuneixi amb els d'Eivissa i Formentera, i a mitjan novembre amb els de Menorca.

Durant la trobada, Vera ha exposat diverses qüestions que la Conselleria anirà desenvolupant al llarg del curs 2023-2024, com per exemple el nou decret de transport escolar que serà gratuït per a tots els estudiants de batxillerat per al pròxim curs, el pla d'infraestructures o la modificació dels currículums.

Una vegada finalitzada la intervenció del conseller s'ha donat pas a un torn obert de paraula, on els directors que ho han desitjat han pogut formular preguntes o exposar qüestions relatives als centres de secundària que representen.

El gerent de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec), Mateu Suñer; el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, Ismael Alonso; la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, Neus Riera; el director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, Rafel Maura, i el cap d'inspecció educativa, Gabriel Timoner, han acompanyat al conseller durant la trobada.