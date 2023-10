OCB: «Exigim al Govern que es posicioni en contra de l'Oficina de VOX d'imposició del castellà»

La Mesa del Parlament ha tramès al Govern la proposició de llei de creació de l’Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística perquè es pronunciï respecte de la seva presa en consideració.

Segons l’Obra Cultural Balear (OCB), es tracta d’una iniciativa «clarament inconstitucional i antiestatutària» que no pot ser presa en consideració per part del Parlament. Per aquesta raó, l’OCB exigeix al Govern que s’hi posicioni en contra i que, en compliment de les seves obligacions, d’acord amb el que preveu l’art. 139.3 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, informi negativament aquesta proposició.

Antoni Llabrés, directiu de l’OCB, ha afirmat que «el Govern no pot eludir les seves responsabilitats i negar-se a emetre un informe negatiu a aquesta proposició abans que no sigui inclosa en l’ordre del dia del ple per a la seva aprovació». Llabrés ha afegit que «no n’hi ha prou amb l’anunci del grup parlamentari popular de presentar-hi esmenes, ja que es tracta d’una proposició de llei que, per la seva il·legalitat flagrant, no pot ser presa en consideració ni iniciar la seva tramitació parlamentària».

Per a l’OCB és una «molt mala notícia» la supressió de l’Oficina de Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears i la seva substitució per una «pseudooficina d’imposició del castellà i de persecució de la llengua catalana i dels ciutadans que volen fer ús en llibertat de la llengua pròpia de les Illes Balears». «Constituiria una greu irresponsabilitat per part de la senyora Prohens no aturar la creació d’aquest instrument de confrontació lingüística i posar-lo en mans de l’extrema dreta», remarquen.