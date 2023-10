L'IEE demana al PP que «deixi de provocar conflictes on no existeixen, que respecti la legislació i que no es doblegui a les exigències de l'extrema dreta»

La Comissió Executiva de l'Institut d'Estudis Eivissencs, davant els darrers esdeveniments amb relació a la llengua catalana ocorreguts al Parlament, veu amb preocupació com el Govern «sembla seguir les indicacions de VOX per tal de rebaixar els coneixements de català que el personal al servei de la ciutadania de les Illes Balears ha de demostrar».

Això ja s'ha fet efectiu pel que fa al personal sanitari i ara es pretén fer-ho extensiu a tot el personal de funció pública. Una qüestió que atempta «no només contra la llei de Normalització Lingüística aprovada el 1986 pel Parlament, sinó també contra la mateixa Constitució espanyola, que reconeix el dret que tenen tots els ciutadans de conèixer la llengua cooficial i d'utilitzar-la», assenyalen.

L'IEE remarca que el Partit Popular «no pot posar-se de perfil dient que mantindrà el marc normatiu i no modificarà cap llei i, alhora, permetre que es rebaixin les exigències per accedir a la funció pública pel que a la llengua catalana respecta».

A més, assenyalen que hi ha un problema de fons que consideren molt més greu: «odi cap a la nostra llengua, cultura i identitat, que el Partit Popular no pot obviar. VOX sembla tenir com a únic objectiu eliminar el català de la vida i la quotidianitat de la gent de les nostres illes i tornar al model lingüístic del franquisme».

També veuen amb preocupació com els representants polítics utilitzen de manera preferent el castellà per a les seves intervencions públiques, la qual cosa va contra la llei de Normalització Lingüística en l'article 7, on s'explicita clarament que el català és la llengua del Govern, del Parlament, dels Consells i, en general, de l'Administració Pública i de l'Administració Local.

«La darrera ofensiva ha estat la de presentar una proposició que afecta l'àmbit de l'ensenyament en un doble sentit. Per una banda, pretenen que els docents no hagin de conèixer el català per ensenyar a les nostres escoles i, per l'altra, que l'alumnat pugui triar en quina llengua vol estudiar, separant així l'alumnat en funció de la llengua elegida pels seus tutors», ha explicat l'IEE.

Així, l'Institut remarca que treure la llengua catalana de la funció de llengua vertebradora de l’ensenyament és «condemnar-la a la no existència i minva la cohesió social. A banda, per descomptat, de l'empobriment intel·lectual al qual es condueix a la nostra societat».

«L'actual Govern Balear sembla disposat, disfressant amb bones paraules els fets, a cedir a totes les imposicions de VOX. D'ençà de la presa de possessió de la presidenta Margalida Prohens, la nostra llengua no ha deixat de rebre atacs. Amb tot això sembla que l'actual govern de les Illes Balears té com a objectiu relegar el català, i amb ell la nostra cultura i la nostra idiosincràsia, i tornar a imposar el castellà arreu», assenyalen.

Per això, l'Institut d'Estudis Eivissencs vol deixar molt clar que no permetan que la nostra llengua sigui, de cap de les maneres, «arraconada i menyspreada, ni que els catalanoparlants perdin cap dels seus drets com a tals».

Finalment, demanen a la presidenta del Govern i a tots els responsables del PP que «deixin de provocar conflictes on no existeixen, que respectin la legislació i que no es dobleguin a les exigències d'un partit que té com a principal fita la de fer desaparèixer la nostra llengua i, amb ella, la nostra identitat com a poble».