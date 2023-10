UOB Ensenyament: «Amb el català, ni una passa enrere!»

«Des d’UOB Ensenyament rebutjam la demanda que fa el partit d’extrema dreta VOX on exigeix l’eliminació del requisit del català per a tots els docents. En un context de clar retrocés quant a l’ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants, l’única opció per garantir-ne la supervivència passa per un model d’ensenyament-aprenentatge plenament en català. Aquest model ha de dur implícit el requisit del català i del FOLC de tots els docents que treballen a les Illes», amb aquesta contundència s'ha expressat aquest dilluns UOB Ensenyament.

El sindicat UOB Ensenyament han recordat a Prohens que la primera obligació d’un governant és complir i fer complir les lleis, entre elles l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització Lingüística». Per això, des d’UOB Ensenyament avisen que «posarem peu fiter en tot allò relacionat amb la presència de la llengua catalana dins els centres educatius i continuarem fidels als nostres principis de defensa d’un sistema educatiu públic, de qualitat i plenament en català».

«Amb el català, ni una passa enrere!», conclouen.