Eivissa ja té una plaça dedicada als Agermanats

L'Ajuntament d'Eivissa ha dedicat un espai públic a la Germania. Concretament, un espai de Dalt Vila situat a la part posterior del Consistori i mirant a la mar és, a partir d'ara, la plaça dels Agermanats

Des de la plaça del Agermanats es pot veure la punta dels Andreus i la zona de Talamanca, on va tenir lloc la batalla entre els Agermanats i els partidaris del virrei de Mallorca, Miguel de Gurrea.

Orientades a la Punta dels Andreus (coneguda popularment com 'dels mallorquins'), lloc on les tropes comandades per Francesc Colom varen desembarcar en un intent frustrat de deslliurar Eivissa del Virrei Gurrea que s'hi havia fet fort. A banda del nom, una placa farà memòria de l'episodi.