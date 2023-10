SIAU: «Amb ampliació de les places de les plantilles orgàniques, cap funcionari hauria de partir a treballar a una altra illa»

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha proposat l'«ampliació significativa» de les places de les plantilles orgàniques per al pròxim concurs de trasllats, perquè si s'implantàs, segons els seus càlculs, «cap funcionari de carrera hauria de partir a treballar a una altra illa diferent de la que resideix».

L'organització sindical ha demanat aquesta solució davant el «malestar» que s'ha generat entorn del pròxim concurs de trasllats i del qual han responsabilitzat a «l'Administració», segons han defensat en un comunicat.

«SIAU ja va advertir que havien d'estabilitzar-se persones en comptes de places i fer-ho a partir d'un marc legal elaborat des del sentit comú; no el nyap que varen aplicar», ha retret.

En aquest sentit, han reivindicat que «no pot haver-hi funcionaris de primera i de segona» perquè «tot funcionari de carrera té dret a concursar amb els mateixos drets, sense ser discriminat segons el tipus d'accés que hagi emprat».

Per això, han incidit en què en el passat «va haver-hi docents que varen accedir a places de funcionari de carrera sense passar unes oposicions, per tant, no és cap novetat». Així, SIAU ha aclarit que, d'una banda, està la fórmula a través de la qual s'adquireix la condició de funcionari de carrera i, per l'altre, com desenvolupar un concurs de trasllats.

«L'actual concurs de trasllats, amb la normativa estatal actual, queda molt clar com ha de desenvolupar-se i si es volen aplicar canvis, necessàriament hauria de modificar-se la normativa estatal. En qualsevol cas, la modificació que es fes no podria contradir la Constitució ni la jurisprudència", han destacat.

Al seu parer, és «irresponsable» que hi hagi sindicats que facin creure a un col·lectiu que amb el marc normatiu actual «es pot aplicar un ordre de prelació diferent a l'actual». «Aquest tipus d'afirmacions generen falses expectatives entre el professorat i una idea totalment esbiaixada del que realment es pot fer i a nivell legal només pot aplicar-se un plantejament», han insistit.

Per aquests motius, el sindicat ha argumentat que «existeix una solució», que, des del seu punt de vista, «beneficiaria tots dos col·lectius i evitaria possibles impugnacions». «Aquesta solució consistiria en una nova actualització de les plantilles orgàniques, atès que existeix un nombre elevadíssim de places que legalment poden passar a ser de tipus estructural, en definitiva, formar part de les plantilles orgàniques», han conclòs.