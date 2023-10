La Plataforma contra els megacreuers denuncia que s'incompleix el límit d'un creuer per dia al port de Palma

La Plataforma contra els megacreuers ha advertit de la presència, aquest dilluns, de dos megacreuers en el port de Palma, la qual cosa suposa un incompliment de l'acord establert entre l'Autoritat Portuària i les navilieres, pel qual es limita el número a un per dia.

Segons ha informat l'entitat, aquest dilluns han amarrat a Palma dos megacreuers de més de 5.000 passatgers de capacitat, un d'ells el 'Symphony of the Seas', un dels més grans del món i l'altre, el MSC Virtuosa. Entre els dos tenen una capacitat màxima de més de 12.000 creueristes.

En aquesta línia, la plataforma ha recordat que la presència simultània de dos megacreuers al port suposa un incompliment de l'acord, i ha alertat que es tracta del segon incompliment que es dona en menys d'un mes, ja que el passat 22 de setembre, segons han afegit, varen coincidir en el port dos creuers de més de 5.000 passatgers de capacitat.

«La contaminació alliberada de manera conjunta pel 'Symphony of the Seas' i el MSC Virtuosa han suposat l'empitjorament de la qualitat de l'aire, segons dades del sensor instal·lat en la zona de Foners», han assenyalat.

En concret, han detallat que el sensor ha registrat uns valors de contaminació per partícules en suspensió que entren dins del rang de qualitat d'aire «pobre». Aquests valors, ha afegit la plataforma, també superen els límits establerts per aquestes partícules per a la Unió Europea i l'OMS.

Per tot això, han exigit sistemes de mesura fiables i el manteniment dels límits «en un model de turisme que demostra ser extremadament nociu amb el medi ambient i la salut de les persones».