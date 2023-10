La UIB organitza unes jornades per a reflexionar sobre el racisme i l’antiracisme en l’àmbit universitari

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el suport de la Direcció General de Cooperació i Immigració del Govern, organitza els dies 4, 5 i 6 d’octubre les jornades 'Hi ha racisme a la UIB? Jornades per a la reflexió en l’entorn universitari'. Es tracta d'una activitat que també ha tengut la col·laboració d’entitats del tercer sector, professorat i alumnat de la UIB i que té l’objectiu d’iniciar un diàleg al voltant del racisme i l’antiracisme amb la universitat com a escenari principal.

En aquest sentit, proposen articular un espai de trobada on poder reflexionar sobre el racisme i l’antiracisme en l’àmbit universitari, compartir testimonis, aprenentatges, bones pràctiques i valuoses experiències que permetin indagar sobre la convivència, la diversitat, la igualtat, la lluita contra la discriminació i els estereotips, entre d’altres.

Igualment, aquestes jornades serviran per a teixir línies estratègiques de treball en xarxa que permetin avançar cap a una universitat i, per extensió, una societat antiracista, justa i igualitària. Podeu consultar la programació i inscriure-vos-hi aquí.