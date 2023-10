Valtònyc demana a MÉS que exigeixi el seu lliure retorn a canvi del vot a la investidura de Pedro Sánchez

L'artista mallorquí exiliat a Brussel·les per raons polítiques i de llibertat d'expressió, Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, ha fet una declaració a través de les seves xarxes en la qual ha agraït al Coordinador General de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, el seu posicionament en favor que l'amnistia pugui incloure els casos dels rapers represaliats com ell mateix i Pablo Hasél que es troba actualment empresonat.

Arenas també demana a Apesteguia que facin valdre el vot del seu diputat a Madrid: «Lluís, gràcies pel tuit però vosaltres també teniu al diputat, Vicenç Vidal, al Congrés de Diputats i Pedro Sánchez també necessita el vostre vot per governar. Per què regaleu el vot i no demaneu el meu retorn a canvi?».

En una piulada a les seves xarxes, Apestegui havia lamentat que el cas dels rapers represaliats no encaixa, a priori, en una amnistia sobre el procés, perquè «lamentablement ERC i Junts no els hi volen fer encaixar, i perquè no entenen (o amaguen) que la repressió contra el procés no és un fet aïllat sinó part d'una dinàmica antidemocràtica amplíssima».