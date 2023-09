El Govern condiciona el manteniment de la gratuïtat del TIB al finançament estatal

El portaveu del Govern, Antoni Costa, ha explicat aquest divendres, en relació amb la continuïtat de la gratuïtat del TIB que s'esperarà la decisió que prengui el Govern espanyol respecte al finançament d'aquesta mesura.

«Si l'Estat posa una altra vegada 43 milions d'euros damunt la taula, no serem nosaltres els que diguem que no. Si no hi posa ni un euro, veurem», ha indicat a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern.

Costa ha recordat que la gratuïtat està prevista fins al 31 de desembre i que, de moment, no es pot anticipar cap decisió per part de l'Executiu autonòmic.