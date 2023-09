Menorca Talaiòtica, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO

Menorca Talaiòtica ha estat inscrita oficialment en la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO aquest 18 de setembre durant la 45a Sessió del Comitè de Patrimoni Mundial que ha tengut lloc a Riad (Aràbia Saudita), amb la qual cosa se li ha reconegut el seu valor universal excepcional.

«Aquesta inscripció també posa de manifesta la bona conservació del patrimoni prehistòric de l’illa i la capacitat de l’Administració competent per garantir-ne la integritat en el futur. En aquest sentit, cal destacar que el Consell Insular de Menorca, com a institució amb competències sobre el patrimoni històric insular, ha tengut un paper protagonista, sempre amb el suport i l’assessorament del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Espanya», han explicat des del Consell.

«Amb aquest reconeixement Menorca torna a ocupar un lloc destacat en l'àmbit mundial. El patrimoni de Menorca és reconegut ara per la UNESCO com a representant dels valors universals, com a exemple d'autenticitat i integritat. Som un referent de bona gestió i conservació del patrimoni natural i arqueològic. 30 anys després de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera l'illa és, de nou, protagonista internacional. Pocs llocs al món tenen aquest doble reconeixement de la UNESCO», ha afirmat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

Menorca, Patrimoni Mundial

Com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, Menorca Talaiòtica es considera testimoni únic d’una cultura prehistòrica insular, amb un repertori excepcional de monuments que il·lustren les diferents etapes de la prehistòria.

L’alta densitat de jaciments prehistòrics, el seu inusual nivell de conservació i les construccions singulars de Menorca —les navetes funeràries, les cases circulars i les taules, juntament amb els talaiots i altres estructures— són considerats per la UNESCO una mostra excepcional d’arquitectura ciclòpia i de la seva evolució al llarg de mil cinc-cents anys, la qual cosa representa una font important de coneixement sobre la vida dels talaiòtics.

La declaració de Menorca Talaiòtica constitueix una aportació excel·lent al reconeixement de les Illes en la Llista de Patrimoni Mundial, específicament pel que fa a la seva prehistòria i més concretament a l’edat del bronze i a l’edat del ferro. Aquesta inscripció, a més, cobreix les llacunes existents en relació amb les antigues cultures insulars del planeta, alhora que contribueix a forjar una llista més representativa i equilibrada del patrimoni mundial.

El distintiu aconseguit significarà un estímul important per a la divulgació del patrimoni prehistòric de Menorca, no prou conegut encara a escala internacional. D’altra banda, la inscripció serà de gran ajuda per a captar nous recursos destinats a la conservació i la investigació científica dels vestigis de la cultura talaiòtica.

Cronologia de la candidatura

Les primeres passes de la candidatura de la Menorca Talaiòtica es varen donar el 2009, quan l’Institut Menorquí d’Estudis proposà al Consell Insular de Menorca d’iniciar els tràmits per a aconseguir el reconeixement de la UNESCO. L’any 2010, el Ple d’aquesta institució aprovà per unanimitat l’inici del procés, i un any més tard, el 2011 es va començar a redactar l’expedient.

El gener de 2013 la Menorca Talaiòtica es va inscriure en la Llista indicativa del Ministeri de Cultura, y el 2015 es convertí en candidatura oficial d’Espanya davant la UNESCO. L’any 2016 es lliurà un primer expedient a la UNESCO, però ICOMOS recomanà de reformular el document i sotmetre la candidatura a un nou cicle d’avaluació, criteri que fou ratificat en el 41è Comitè de Patrimoni Mundial, celebrat a Cracòvia el 2017.

A partir d’aquell moment s’inicià el procés de reformulació de l’expedient d’acord amb les recomanacions d’ICOMOS, les més destacades de les quals feien referència a la necessitat d’introduir-hi els aspectes paisatgístics i de crear un organisme específic per a la gestió dels béns.

El nou document fou lliurat a UNESCO el 2021, i la inscripció s’havia de plantejar en el Comitè de Patrimoni Mundial de 2022 que s’havia de reunir a Kazan (Rússia); però arran de la invasió russa d’Ucraïna aquesta reunió es va cancel·lar. Finalment, després d’un període d’incertesa, el 45è Comitè es convocà a Riad (Aràbia Saudita) i ha estat en aquesta reunió en què la Menorca Talaiòtica s’ha inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial.

D’aquesta manera, els monuments talaiòtics i llurs paisatges associats són reconeguts a partir d’aquest dilluns com un llegat de la humanitat que cal preservar per a les generacions futures.