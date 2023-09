Cristina Granados, nova directora de Son Espases: «Desitj aprendre mallorquí»

La consellera de Salut, Manuela García, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Ureña, han presentat aquest dilluns Cristina Granados com a nova directora gerenta de l’Hospital Universitari Son Espases, en substitució de Josep Pomar.

Nascuda a Madrid, Granados ha admès en la presentació que no parla la llengua pròpia de les Balears però l'entén. No obstant això, ha remarcat que desitja «aprendre el mallorquí».

La nova directora gerenta és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid, facultativa especialista en Admissió i Documentació Clínica i compta amb una dilatada trajectòria professional dedicada a la gestió sanitària.

Al llarg de la seva carrera ha dirigit l’Hospital Universitari de Torrejón, el Complex Assistencial Universitari de Salamanca, el Complex Hospitalari de Toledo, l’Àrea Integrada de Guadalajara i l’Hospital Universitari de Móstoles. També ha ocupat altres càrrecs directius a la Fundació Hospital d’Alcorcón, a l’Hospital Clínic Universitari Verge de l’Arrixaca i a l’Hospital General d’Albacete. Actualment, era la directora territorial d'Hospitals de Madrid a Quironsalud. Ha estat inspectora mèdica de l’Insalud i coordinadora de centre de salut.

És Màster en Economia de la Salut i Gestió d’Àrees Sanitàries per la Universitat d’Alacant; Diplomada en Metodologia d’Avaluació i Millora de la Qualitat per la Universitat Autònoma de Barcelona; Especialista Universitària en Cooperació Sanitària Internacional per la Universitat Catòlica San Antonio, i ha cursat el Programa d’Alta Direcció en Institucions Sanitàries a l’IESE i el Diploma d’Especialització en Lideratge i Transformació d’Organitzacions i Sistemes sanitaris (LED) a la Deusto Business School.

«El nomenament de la nova directora gerenta constata la voluntat ferma i el compromís d’apostar per professionals amb perfils tècnics i coneixedors en profunditat del sector sanitari», han remarcat des del Govern.