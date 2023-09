Qui són els guardonats als Premis, Honors i Distincions 2023 del Consell de Mallorca?

El Consell de Mallorca celebrarà el mes de novembre l’acte institucional d’entrega dels Premis, Honors i Distincions de la institució insular. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer la feina que persones i entitats fan o han fet en benefici de Mallorca i de la seva ciutadania.

Com cada any, els premiats s’han triat a través d’un procés participatiu, al qual s’han presentat les candidatures, i a través d’altres opcions. La tria dels guanyadors s’ha pres amb el consens de tots els grups polítics a la Junta de Portaveus. Una decisió que serà ratificada en el pròxim Ple del Consell, el dijous 14 de setembre.

Les medalles d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca s’atorgaran enguany a les esportistes Catalina Thomàs Coll i Maria Francesca Caldentey; a l’empresa familiar Begudes Puig; a la docent Manuela Alcover Lladó; al farmacèutic, novel·lista, historiador i poeta mallorquí Bernat Vidal Tomàs; al president del Grup Sampol, Gabriel Sampol; al galerista Juan Antonio Horrach; al tenor Pedro Fuentes; a Ses Madones de sa Llata; a la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència de les Illes Balears (FEIAB); al pintor Gaspar Riera; a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i a la tafona de Can Det de Sóller.

D’altra banda, en aquesta edició, s’ha triat Guillem Timoner com a Fill Predilecte de Mallorca i Ian Adamson com a Fill Adoptiu de l’Illa de Mallorca.

Els Premis Jaume II, que es lliuren a les persones físiques i jurídiques que han destacat durant l’any natural previ, en els mèrits consistents en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca, seran per a Janka Jurkiewicz, la primera dona que arribà a ser inspectora en cap del CNP a les Illes Balears, i per a l’entitat sense ànim de lucre Las Ovejas de Mica, de tractament de l’alcoholisme.

Medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca

Catalina Thomàs Coll i Maria Francesca Caldentey

A les futbolistes Catalina Thomàs Coll i Maria Francesca Caldentey per les seves trajectòries esportives en el futbol femení i que han fet història guanyant el Mundial amb la selecció espanyola.

Begudes Puig

Negoci familiar referent en sostenibilitat i acció social. Quarta generació familiar de l’empresa mallorquina creada el 1927 a Llucmajor i instal·lada a Palma des de 2007 i que han trencat la tendència de treballar amb plàstic o amb envasos de llauna i, per tant, generar residus. Reutilitzen tot el que poden i utilitzen vidre retornable.

Manuela Alcover Lladó

Per la seva vocació per la docència. Llicenciada en filosofia i lletres en la secció d’història, ha compaginat l’exercici de la docència amb la investigació i l’assaig. Ha tractat sobre diferents temàtiques, entre les quals predominen els temes relatius a l’art, especialment els que fan referència a Mallorca, com ara la pintura paisatgística illenca; les diferències estilístiques en la versió d’un mateix paisatge segons els diferents pintors, estètiques i moviments, i les reflexions i els comentaris dels intel·lectuals mallorquins sobre aquestes interpretacions.

Bernat Vidal Tomàs (1918–1971)

Novel·lista, historiador i poeta mallorquí. Apotecari de professió, es dedicà a la investigació històrica, especialment sobre el segle XIX, i a la literatura. Patriarca de la denominada Escola de Santanyí, exercí un reconegut mestratge sobre els poetes mallorquins de la primera i de la segona promoció de postguerra i escriví diverses obres.

Gabriel Sampol (1936 -2023)

Va ser president del Grup Sampol, multinacional dedicada al sector energètic i que va fundar el seu pare el 1934. El grup té presència permanent a Espanya, Itàlia, Mèxic, República Dominicana, Jamaica, Panamà, Colòmbia, Puerto Rico, Hondures, Aruba, el Perú, el Canadà i Cap Verd; i ha desenvolupat projectes internacionals a 22 països i quatre continents.

Juan Antonio Horrach (1972–2022)

Galerista propietari de la coneguda galeria Horrach Moyà. La seva figura quedarà per sempre lligada al foment de l’art, del trot i del turisme de qualitat a Mallorca.

Pedro Fuentes (1942–2020)

Tenor que també va ser conserge i acomodador del Teatre Principal. Va néixer al barri de Santa Catalina de Palma i va començar a cantar amb el cor de Sant Magí. Amb 14 anys, va entonar la seva primera opereta. Al llarg de la seva carrera, va participar en nombroses gales, concerts i festivals. A més, va prendre part d’un concert d’àries d’òpera a Budapest. Va treballar amb directors com Romano Gandolfi, Renato Palumbo, Roberto Paternostro, Eugene Khon, Fabiano Monica, Nello Santi, Francesc Bonnín, Rafel Nadal i Luis Remartínez.

Ses Madones de sa Llata

Reconeixement a Ses Madones de sa Llata de Capdepera pel foment de l’artesania, la tradició i la cultura. Agraïment també per la conservació d’aquest art i per la difusió que n’han fet al poble, a l’illa i a la Península.

Federació d’Atenció a la Infància i Adolescència de les Illes Balears (FEIAB)

Pel seu 20è aniversari en l’atenció a la infància i a l’adolescència. Una federació fundada l’any 2003 i que agrupa entitats sense ànim de lucre que treballen a les Illes Balears per l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o de desprotecció.

Gaspar Riera (1922–1993)

Per la seva trajectòria artística. Fill de carboners, va néixer a Estellencs, poble que va abandonar per formar part dels blauets de Lluc i, posteriorment, amb vint anys, es va establir a Palma. Va treballar en un hotel a Cala Major durant deu anys i, més endavant, va fer feina a la redacció del diari Última Hora com a corrector i a la Llibreria Tous com a comptable. Mentrestant, es dedicava a pintar, escriure i dibuixar de manera autodidacta. En total, la seva creació pictòrica consta d’uns 1200 olis, entre d’altres.

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

Pel seu 45è aniversari a les Illes Balears i per representar la pluralitat, la llibertat d’idees i la democràcia. La UNED-ILLES BALEARS ha centrat part de l’estratègia i del pla de gestió dels darrers anys a obrir el centre a la societat i s’ha implicat en tots aquells projectes educatius, culturals i socials sense ànim de lucre que redundin en benefici de la comunitat, com l’Open House o l’Atlàntida Mallorca Film Fest.

Tafona de Can Det de Sóller

És la tafona més antiga de Mallorca, documentada des del segle XVI. Les instal·lacions segueixen el procés ancestral de premsat de l’oliva i és l’única a l’illa que funciona amb pedra i premsa. La tafona processa olives que aporten petits propietaris de finques de la serra de Tramuntana que elaboren oli per a autoconsum.

Fill Predilecte de l’Illa de Mallorca

Guillem Timoner (1926–2023)

Per la seva trajectòria esportiva en ciclisme. Competí entre 1941 i 1968. L’any 1983, quan ja feia 15 anys que s’havia retirat, va tornar a competir i l’any següent, amb 58 anys, va guanyar el Campionat d’Espanya. Va destacar en la prova de mig fons darrere motocicleta, en la qual va aconseguir el Campionat del Món sis vegades. Va ser una gesta que cap altre ciclista de l’Estat espanyol havia pogut igualar fins que el 16 d’abril de 2006, el també ciclista mallorquí Joan Llaneras aconseguí a Bordeus el seu sisè Campionat del Món. Va ser també campió d’Europa i 24 vegades campió d’Espanya.

Fill Adoptiu de l’Illa de Mallorca

Ian Adamson (1921–2014)

Va ser capità de la Reial Força Aèria Britànica. De pares escocesos, va néixer a l’Argentina. Va ser aviador, organitzador del sindicat de pilots i ajudant dels joves pilots. Durant la jubilació, es va traslladar a Mallorca, on es va dedicar a un programa pioner, d’oferir vacances gratuïtes a joves desfavorits. Hi varen participar 600 joves.

Premis Jaume II

Janka Jurkiewicz

La primera dona que arriba a inspectora en cap de la Policia Nacional ascendint des de Balears. És un referent de la igualtat entre homes i dones.

Las Ovejas de Mica

Entitat sense ànim de lucre que fa feina en el tractament de l’alcoholisme i en el procés de rehabilitació. També s’ha de lloar la tasca que duen a terme als centres escolars, on imparteixen seminaris, cursos i conferències per a la prevenció.