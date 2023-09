Antifeixisme, debats intensos i festa en la tercera edició de l'Aplec Jove celebrat a Montuïri

Uns 150 joves han participat en la tercera edició de l'Aplec Jove, celebrada a Montuïri, aquest dissabte, 2 de setembre, sota el lema 'Davant l’onada reaccionària preparem la resposta'.

Enguany el tema central de la trobada ha estat l'antifeixisme i l'ascens de l'extrema dreta, tant a escala internacional com en l'àmbit local. La jornada ha començat el matí, amb dues xerrades i els corresponents torns oberts de paraula posteriors, i, després de dinar, s'ha fet una tercera xerrada, seguida d'un debat obert entre els assistents.

Jordi Borràs i Laura Camargo han conformat la primera sessió que ha versat al voltant de l'ascens internacional de la ultradreta i del discurs emprat pels extremistes.

Camargo ha dit que «Una bona manera de ser antifeixista aquí és parlar català i ser anticapitalista». Borràs ha explicat que «Els partits d'extrema dreta es presenten com els més democràtics de tots; i si no respectes el seu discurs resulta que el feixista ets tu. Precisament perquè tenim com a valor la tolerància hem de ser antitolerants amb aquells que ens volen emmordassar».

La segona sessió ha servit per analitzar, a nivell local, l'extrema dreta a Mallorca i ha comptat amb la participació d'Aina Roca, Neus Suñer i Álvar Hervalejo.

La jurista i politòloga, Aina Roca, ha explicat que «A diferència del que pot passar amb el Partit Popular, els votants d’extrema dreta als pobles voten pensant en Madrid i en els líders estatals, no en les polítiques i llistes del poble».

El militant de l'Esquerra Independentista, Alvar Hervalejo, ha recordat que «La violència s’ha mantengut com una firma permanent d’aquest moviment que és l’extrema dreta» i ha reflexionat que «Si volem que la gent voti amb consciència de classe i nacional hem de crear estructures que ho permetin». Hervalejo també considera que «Hem de deixar de mitificar la mobilització massiva del TIL i veure el que som capaços de generar quan es donen les condicions necessàries».

La periodista Neus Suñer Torres ha lamentat que «Hem romput consensos i hem deixat que el debat vagi cap a la dreta» i sobre IB3 ha dit que «El problema amb IB3 és que no ens creim que sigui una televisió de país».

La tercera sessió ha consistit en una xerrada de Marina García-Morante que ha parlat sobre els models d'èxits organitzatius del moviment antifeixista, i els reptes que ara afronta. «L'extrema dreta a l'estat espanyol no és antisistema, és neoliberal» ha recordat i ha afegit que «Des de l'esquerra no hem d'actuar tant de manera reactiva, cal actuar més de forma propositiva».

L'Aplec Jove ha continuat amb un debat obert i amb festa.

Una ballada a càrrec del grup Rissaga, i un final de festa amb el grup de punxadiscs, Antònia Found System.