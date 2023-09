El Govern no descarta retallar els drets dels catalanoparlants a més àmbits de la funció pública

El portaveu del Govern, Antoni Costa, no ha volgut aclarir aquest divendres si l'eliminació del requisit lingüístic s'estendrà, com reclama l'extrema dreta, a tota la funció pública i no només a l'àmbit sanitari «Ni es descarta ni es deixa de descartar», ha afirmat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern.

«La realitat és la que es va aprovar dilluns», ha indicat en relació amb l'acord perquè el català deixi de ser requisit per a treballar a la Sanitat pública.

Segons Costa, la mesura al sector sanitari, continguda a l'acord PP-VOX era una mesura en primera instància que calia complir encara que, ha afegit, «de moment no hi ha segones instàncies, es veurà en el futur». El PP deixa clar així que es troba a mercè de les dèries de l'extrema dreta, des d'on ja han assegurat que volen anar més enllà de la supressió del requisit del català a la Sanitat i estendre'l a tota la funció pública.

Segons ha assegurat la portaveu parlamentària de VOX, Idoia Ribas, «el català deixarà de ser un requisit per a tots els funcionaris», no només el personal sanitari. A més, ha precisat que l'«eliminació del català» serà «de manera gradual».