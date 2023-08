La FOLC reclama a Prohens que deixi de fer demagògia amb la llengua: «No és el motiu real pel qual falta personal sanitari»

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), de la qual forma part l'STEI Intersindical, ha expressat el seu rebuig a la decisió del Govern de no exigir el català per a accedir a una feina a la Sanitat pública, un fet que suposa «la devaluació una vegada més dels drets de les persones catalanoparlants de l’arxipèlag».

També reclama al Govern de Marga Prohens que «deixi de fer demagògia amb un tema tan sensible com la llengua, que no és el motiu real pel qual falta personal sanitari a les Illes Balears». Així, apunten que el que cal és «garantir els drets dels pacients a fer servir la seva llengua quan siguin atesos i millorar les condicions de tot el personal empleat públic del Servei de Salut». De fet, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha reconegut que l'eliminació del català «no és la mesura principal per atreure personal sanitari a la comunitat autònoma».

Per tot això, la FOLC exigeix al Govern i al Partit Popular que «deixin de ser hostatges de l’extrema dreta de VOX i treballin per la cohesió social de l’arxipèlag i el foment de la diversitat lingüística i cultural del territori».

Finalment avisen que des de la Federació respondran «qualsevol agressió que es produeixi contra la nostra llengua, a qualsevol indret del domini lingüístic».